Creó un imperio de miles de millones, pero solo conservó una pequeña parte: la historia detrás de la fortuna de Stan Lee

El destino de una figura icónica sorprendió por el resultado económico que dejó tras décadas de éxito mundial y personajes inolvidables.

Stan Lee cambió para siempre la industria de los cómics y formó parte de la creación de las franquicias más exitosas del entretenimiento . Sus proyectos conquistaron generaciones y le dieron origen a películas, series, videojuegos, juguetes y una cantidad enorme de productos millonarios .

A pesar de crear ese fenómeno mundial, la situación económica del histórico guionista y editor fue más complicada de los que parece. Su patrimonio nunca estuvo cerca del valor que alcanzó el universo de personajes que ayudó a construir y, con el paso de los años, distintos contratos y conflictos afectaron el potencial de su fortuna .

Stan Lee nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York con el nombre de Stanley Martin Lieber. Arrancó su carrera en 1939 como asistente en Timely Comics, la editorial que años después adoptó el nombre de Marvel Comics . A los 19 años publicó su primera historia y al poco tiempo asumió funciones editoriales .

El gran cambio en su vida llegó en 1961 con el lanzamiento de " Los Cuatro Fantásticos ", una obra creada junto a Jack Kirby. Ese proyecto cambió la manera en la que se contaban las historias de superhéroes al presentar personajes con problemas mundanos, emociones y hasta debilidades .

Durante los años siguientes, Lee pudo trabajar junto a artistas como Jack Kirby y Steve Ditko para desarrollar algunos de los superhéroes más populares del mundo, como Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, los X-Men, Black Panther, Daredevil, Doctor Strange y Los Vengadores .

Esas creaciones impulsaron la franquicia que generó miles de millones de dólares a través de películas, licencias, merchandising, videojuegos y parques temáticos. De todas formas, Lee nunca fue propietario de Marvel ni de los derechos sobre esos personajes, ya que toda esa producción surgió mientras cumplía funciones como empleado de la editorial.

Stan Lee creó un emblema del entretenimiento con sus personajes. Gentileza - Marvel

Los malos contratos que le hicieron perder millones

Aunque Stan Lee ganó mucho dinero durante su carrera, los acuerdos comerciales y ciertos errores que cometió limitaron el dinero que recibió por personajes que terminaron convirtiéndose en los más rentables de la industria.

No era el dueño de Marvel

La diferencia más importante respecto de otros grandes creadores fue que Lee desarrolló sus personajes dentro de una empresa y no como propietario de la propiedad intelectual. Eso provocó que no cobrara un porcentaje permanente por las ganancias obtenidas con películas, licencias, juguetes o productos derivados.

En 1998 firmó un contrato vitalicio con Marvel, cuyo acuerdo establecía un salario anual de u$s1.000.000 a cambio de dedicar entre 10 y 15 horas semanales a tareas relacionadas con la compañía. Ese mismo contrato contemplaba una participación del 10% sobre determinadas ganancias de las producciones cinematográficas y televisivas. Pero como Lee sostuvo que Marvel incumplió esa cláusula, inició una demanda en 2002.

La disputa terminó en 2005 con un acuerdo extrajudicial de u$s10 millones y aunque ese pago significó un ingreso muy importante, también puso fin al reclamo por futuras ganancias. Tres años después empezó con el Universo Cinematográfico de Marvel con "Iron Man" y en 2009, Disney compró Marvel por u$s4.000 millones, lo que multiplicó el valor comercial de la marca.

Las denuncias sobre sus ingresos

Durante la última etapa de su vida, Lee tuvo problemas con personas de su entorno, ya que diversas demandas sostuvieron que la gran cantidad de dinero que iba a recibir por firmas de autógrafos y presentaciones públicas nunca llegó a sus cuentas. Una de las causas afirmó que más de u$s21 millones correspondientes a esas actividades habrían sido desviados.

También existieron denuncias contra exrepresentantes por presuntas transferencias irregulares y otras operaciones financieras. En varios de esos expedientes no hubo una sentencia que confirmara todas las acusaciones, pero algunos de los otros conflictos concluyeron con acuerdos confidenciales.

El patrimonio de Stan Lee al momento de su muerte

Stan Lee falleció el 12 de noviembre de 2018, a los 95 años, con un patrimonio estimado en u$s20 millones. Su fortuna incluía ingresos del salario que percibía de Marvel, el acuerdo judicial alcanzado en 2005, propiedades inmobiliarias, inversiones y una colección de obras de arte y antigüedades reunida junto a su esposa, Joan.

Durante décadas vivió en una mansión de 270 metros cuadrados en Hollywood Hills. También compró otra propiedad por u$s3,4 millones en 2012 y un departamento en el Four Seasons de San Francisco que, tras su fallecimiento, salió a la venta por u$s1,35 millones.

Aunque u$s 20 millones es mucho dinero, la realidad es que ese monto se encuentra muy lejos del gran valor económico que alcanzó el universo de personajes que ayudó a crear y que, a día de hoy, sigue generando fortunas.