Alfredo Chaumer: "El marketing esperanzador apunta a los sueños y nos aleja de la realidad del trading"

¿A qué te referís cuando decís Marketing Esperanzador?

Bueno, en las redes sociales es muy común encontrar personas que te ofrecen hacer mucho dinero, de una forma muy sencilla y en muy poco tiempo, todo ello se viraliza desde distintas formas, está el trader que te ofrece una operativa con 99% de efectividad que te hará ganar dinero de manera segura; están los esquemas piramidales en los cuales para ganar dinero no tienes ni siquiera que hacer trading, y están otros que te muestran ganancias fantásticas, pero asombrosamente nunca pierden (o eso es lo que NO te muestran). Toda esa maquinaria se enfoca en conectar con las esperanzas de la persona promedio, y como sabemos el principal anhelo de la sociedad es poder desarrollar una forma de producir dinero constantemente y cada vez con mayor facilidad, en ello mantenemos nuestro mayor deseo de manera consciente o inconsciente, razón por la cual el trading se ha conceptualizado como esa actividad en la cual puedes hacer mucho dinero sin mayores problemas siempre con un trasfondo como la venta de un curso, de señales (alertas para entrar o salir del mercado) o de afiliaciones a empresas.

El marketing esperanzador aborda las esperanzas de la sociedad promedio: hacer dinero, de manera fácil, prácticamente sin mayor inversión y poder vivir una vida de ensueño gracias a una actividad que te hace ganar mucho dinero. ¿Quién no ha soñado alguna vez con eso? Ese marketing apunta a los sueños y nos aleja de la realidad del trading.

“No estoy en contra del marketing o de las estrategias de mercado, y creo que es una súper herramienta siempre enfocada en harás de exponenciar el alcance y no en pro de crear falsas expectativas, porque el problema no es el marketing en sí, el problema está en el mensaje y en la percepción que se quiere viralizar y que tan atado esta ello a la realidad factible.”

¿Cómo visualizás el trading?

El trading es un negocio como cualquier otro, que requiere profesionalización, planificación, manejo de capital, gestión de riesgo y sobre todo mucho control emocional; tal cual como cualquier negocio convencional donde necesitamos un conjunto de habilidades para alcanzar el éxito. El principal enfoque que hay que desarrollar es mantener una rentabilidad a largo plazo y estar consciente de los días, semanas y meses en pérdidas, que son, en muchos casos inevitables en este negocio; cuando hablamos o establecemos proyecciones de nuestras posibles ganancias deben ser atadas a la realidad, una ganancia del 4% mensual sobre él capital es factible y atractiva, comparándolo con mecanismos formales de inversión, y estando consciente de que no es un valor fijo y que en muchos casos puede ser mucho menos o nada. Sin embargo, una ganancia de 100% mensual sobre el capital es algo que puedes con suerte realizar un mes, pero algo insostenible y que tarde o temprano te hace perder en la misma proporción.

“En mis redes sociales cuando pierdo o tengo una semana o mes en perdida, las personas no logran comprender lo que sucede y buscan miles de interpretaciones, para ellos parece ser la antítesis de lo que es el trading; y a pesar de que les muestro algo factible, es muy complejo asimilar que este negocio no es el paraíso prometido que te hicieron creer…”

¿Cómo no ser presa de ese marketing esperanzador?

Bueno, existen múltiples maneras, principalmente adquiriendo conocimiento, y también aplicando el sentido común. Si esta fuera una súper actividad generadora de dinero constante, quizás las sociedades hubiesen mutado a otra forma de dinamismo estructural, donde el dinero y la forma de como producirlo no fuese uno de los principales focos de atención. Pero ese no es el caso, me atrevería a decir que más del 95% de las personas que entran en el mundo del trading enfocados en esas falsas esperanzas, terminan perdiendo su tiempo y su dinero.

En mi caso dirijo un programa de capacitación enfocado en primer lugar, en reconfigurar la concepción que tenemos del trading, visualizándolo como un negocio y buscando el desarrollo del mismo de manera coherente a nuestro capital, criterio, operativa y riesgo asumido. Para mí lo fundamental es que las personas comprendan que, como cualquier negocio, el trading requiere un esfuerzo, dedicación, capital y sobre todo desarrollar un criterio coherente para operar en los diferentes mercados financieros, de esa manera lograremos resultados factibles.

Efinancial Academy Corp

Alfredo Chaumer, actualmente es director de E Financial Academy Corp, una organización integral que ofrece servicios de asesorías, diseño de proyectos de inversión y capacitación financiera, enfocados tanto en el inversor individual como en los servicios a nivel corporativo.

Asimismo, dirige su escuela online de Trading, E Financial Academy, donde imparte un programa de capacitación y acompañamiento enfocado en el aprendizaje y en desarrollar resultados reales y coherentes, con más de 500 alumnos activos y con presencia en todos los países de habla hispana.

