Tras los buenos resultados en Argentina, Telecom lanzará su billetera virtual en Paraguay

La compañía está presente con su propuesta integral de servicios en Argentina y Paraguay; con televisión paga en Uruguay y con servicios digitales en Chile. Por eso Paraguay fue el país elegido para desarrollar su propia fintech según el modelo probado localmente.

Este anuncio se realizó durante una nueva edición del Seminario Internacional de Tecnología (SIT) que Telecom realiza desde 2012 con el objetivo de ofrecer dentro de su ecosistema una visión de los desafíos y perspectiva futura en el mundo tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional, con participación de referentes de la cadena de valor de la industria.

Guillermo Páez, director de Plataformas de Productos y Servicios de Telecom Argentina, explicó en ese sentido que “el primer ejemplo de negocios OTT es Flow, que nació hace ya 10 años como plataforma de video, que funciona en cualquier lugar de Argentina y ahora está preparada tecnológicamente para funcionar en cualquier lugar. Por eso la estamos migrando a la nube para darle mayor flexibilidad. En la segunda mitad del año estará disponible la versión Flow Flex”.

“El paso siguiente fue Personal Pay, una plataforma de servicios financieros que no tenía absolutamente nada que ver con nuestro core de negocios, y sin embargo desarrollamos un producto súper competitivo que hoy, en poco menos de dos años, está en el top 3 del mercado”, añadió.

“Personal Pay tiene más de dos millones de usuarios onbordeados, y estamos próximos a lanzarlo en Paraguay; estamos en versión beta por ahora, y vamos a salir al público en julio”, anunció.

El lanzamiento se monta en algo que ya existía en Paraguay que era el producto Mi billetera Personal. Ahora harán la migración a la nueva tecnología y en base a la experiencia de Personal Pay sumarán beneficios como los que se ofrecen en Argentina.

Páez estimó que aquí el 30% de los usuarios no son clientes de Personal y destacó que eso refleja la calidad del producto y su alto grado de penetración en un mercado que calificó como “super competitivo”.

El ecosistema fintech de Paraguay no es interoperable, allá las billeteras son cerradas, no interactúan entre sí porque el esquema financiero paraguayo no lo permite.

“Acá tenemos un banco sponsor que es Banco Industrial, donde el dinero está depositado porque nosotros no somos banco. Y tenemos los fondos comunes de inversión como un apalancamiento financiero y los beneficios cruzados con los más de 100 partners”, explicó Páez ante una consulta de Ámbito.

La transformación digital de las telco

Telecom, en línea con el desarrollo de la industria TIC a nivel internacional, viene recorriendo el paso de telco a una tech-co. La compañía se transformó en un ecosistema de plataformas y aplicaciones apalancadas en nuevas tecnologías y con la conectividad como valor diferencial.

Así la empresa busca consolidarse como una compañía de tecnología que desarrolla negocios 100% digitales en sus distintas verticales de negocio.

“Las redes de telecomunicaciones son la columna vertebral que sostiene la digitalización en el mundo. Sin detener la mejora y actualización constante de los servicios actuales, estamos expandiendo fronteras y sumando complejidad a las capacidades de red tradicionales con las últimas tendencias en habilitadores tecnológicos. Con la IA y la automatización como protagonistas, en esta edición del SIT presentamos casos de uso y pruebas de avance con diferentes partners sobre cómo estamos trabajando para ir hacia un modelo de network as a software”, comentó Miguel Fernández, CTO de Telecom Argentina.

“Estamos a la vanguardia en el desarrollo de nuevos productos y la aplicación de nuevas tecnologías para seguir generando valor, hacer más eficiente la operación y construir oportunidades de negocio en la industria a partir de plataformas escalables a nivel regional”, dijo Guillermo Páez, director de Plataformas de Productos y Servicios de Telecom Argentina.

Los ejes del Seminario Internacional de Tecnología

Inicialmente abocado a la industria del cable, el SIT fue evolucionando a lo largo de los años al ritmo de la evolución tecnológica y de negocio de Telecom Argentina. Actualmente el evento se amplió hacia distintas temáticas que hacen a la estrategia de la compañía; desde la digitalización de las redes y habilitadores tecnológicos, a las plataformas escalables basadas en data, automatización e Inteligencia Artificial.

En esta edición, más de 3.500 asistentes virtuales y más de 3.000 presenciales compartieron paneles, talleres, espacios interactivos y mesas de debate durante una jornada virtual y tres híbridas con referentes y especialistas de diferentes empresas líderes de la región.

El SIT 2024 contó con el apoyo de partners globales como AWS, Huawei, Corning, Nokia, Red Hat, IBM, Commscope, Artic, Technetix, Tecnous y Vecima, cuyos ejecutivos participaron de charlas, plenarias y paneles, así como con stands en los que presentaron las últimas innovaciones de la industria.

Desde el año pasado, el SIT es un evento sustentable y cuenta con certificación carbono neutral, compensando en un 100% la huella de carbono generada por el evento, incluyendo el consumo energético, disposición de residuos y transporte de los participantes e insumos, entre otras cosas.

En la misma línea, como parte del contenido del evento se realizaron charlas sobre distintos ejes temáticos vinculados a la sustentabilidad en el negocio de las TICs. También se utilizaron materiales y mentalidad sustentables en la gestión operativa del evento.