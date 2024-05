Fintech mexicana viene a reclutar talentos argentinos para lanzar su operación en el país

Esta será la primera oficina de Clara en un país donde la empresa no tiene operaciones y forma parte de la estrategia para atraer más colaboradores en Argentina. La fintech ya tiene 5% de su plantilla integrada por argentinos, y se propone retener esos talentos y sumar nuevos para cuando lance su operación en el país.

Entre los argentinos recientemente incorporados figura el nuevo Chief of Staff, Matías Alberti, quien anteriormente se desempeñó como Director de Operaciones y Country Manager de Buenbit, además de haber fundado otras dos startups.

También forma parte del equipo la nueva Head de Atracción de Talento y Cultura, María Piczman. Ellos se suman a un equipo que ya cuenta con otros nombres, como Ezequiel Werthein, Global Head of Growth Marketing, y Nicolás Caccaviello, Global Head of Acceptance and Fraud. Estos colaboradores tuvieron paso por empresas como Mercado Libre, Ualá y, Coderhouse, entre otras.

Los perfiles de la búsqueda de talentos en Argentina

Desde Clara se informó que esperan contratar en el país a otros profesionales de alto rendimiento en áreas como ingeniería de software, marketing y operaciones.

Destaca también que su plan se basa en el hecho de que Argentina cuenta con una población altamente calificada, ya que según el Banco Mundial, el 80% de la población local tenía educación avanzada en 2022, con muchas de las habilidades necesarias para trabajar en una startup early stage con un ritmo de crecimiento acelerado.

La nueva oficina que se presentará esta semana estará disponible para el equipo a partir de este jueves 9 de mayo de 2024. El objetivo principal del espacio es proporcionar un lugar donde los colaboradores puedan compartir experiencias y experimentar intensamente la cultura de Clara, que “se basa en valores como la disposición para el cambio constante y la inclusión, el orgullo, entre otros”.

"Actualmente, ya contamos con grandes talentos argentinos trabajando en Clara y muchos de ellos se destacan de manera muy positiva en sus áreas de trabajo, debido al enfoque en resultados y la mentalidad abierta al cambio. Percibimos que había una gran oportunidad en este mercado en términos de atracción de talento. Somos una empresa latinoamericana y Argentina es campeón del mundo - teníamos que estar aquí", explicó Giacomán Colyer.

Los enlaces hacia las búsquedas de personal en los distintos países están en la web www.clara.com

Una fintech que llegó a unicornio

Lanzada en 2021, Clara tiene operaciones locales en Brasil, Colombia y México. Como una multinacional latinoamericana, ha recibido inversiones de algunos de los fondos de inversión estratégicos de la región, así como inversores globales, que le permitieron calificar como uno de los unicornios latinoamericanos. La firma superó ese umbral (valoración de mercado superior a u$s1.000 millones) en menos de un año y pasó de 100 a 6.000 clientes en su primer año de vida.

Entre los inversores que apoyaron el rápido crecimiento de Clara figuran Notable Capital (antes GGV), Coatue, DST Global Partners, ICONIQ Growth, General Catalyst y Goldman Sachs, además de fondos latinoamericanos como Monashees y Kaszek. Este último fondo fue fundado por los argentinos Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, ambos ex Mercado Libre.

La fintech mexicana desarrolla en la actualidad una solución de pagos para más de 10.000 empresas de distinto porte, incluyendo corporaciones como Mapfre, Smart Fit, Rappi y Burger King.

La solución desarrollada por Clara permite que las empresas realicen y administren todos sus pagos. La plataforma -que incluye tarjetas de crédito corporativas y una cuenta digital- facilita diversos métodos de pago integrados en su innovadora plataforma de gestión de gastos.