Twitter vs Elon Musk: crece la preocupación de los empleados por el futuro de la empresa

La noticia sobre la oferta de Musk de pagar el valor acordado inicialmente por la compañía (unos u$s54,20 por acción) llegó en una reunión de estrategia 2023. Los empleados que estaban en ella, según pudo saber The Verge, se volcaron al canal de Slack de la empresa para mostrar su disconformidad.

"Por muy malo que fuera Jack (Dorsey, el creador y anterior propietario de Twitter) en su trabajo (¿tal vez por eso?) Twitter tenía una de las mejores culturas/ beneficios de la industria bajo su mando. He aprendido mucho, he conocido a gente impresionante, he disfrutado del viaje, ahora es el momento de salir del parque temático y dejar que el nuevo propietario lo arrase y construya lo que quiera (metafóricamente)", dijo un empleado.

Según pudo saber Bloomberg, en la cafetería de las oficinas de Nueva York reprodujeron la canción "Should I stay or should I go", de The Clash, luego de que se conociera la noticia. También realizaron una encuesta interna para saber si debían quedarse o irse.

Otro de los comentarios de los empleados que, según señaló The Verge, se encontraban visiblemente hartos de las idas y vueltas en el acuerdo, fue el cuestionamiento a la presentación de un nuevo acuerdo: "No entiendo por qué Elon necesitaría proponer el acuerdo de nuevo. El original sigue en pie. Escribe el cheque y ya está".

El CEO actual de la firma, Parag Agrawal, tiene una cláusula de despido de 42 millones de dólares. A pesar de las expresiones del CEO de que no habrá despido, Musk planteó la posibilidad de reducir la plantilla de la empresa como una forma para volver mas rentable la compra.

Musk intentó anular la operación en 4 oportunidades. La empresa denunció al magnate con el argumento de que esos intentos hicieron que la empresa perdiera cerca del 10% de su valor en comparación con cuando se anunció la compra. La situación escaló hasta llegar a juicio, un proceso que comenzaría el próximo 17 de octubre.

En el medio, los accionistas intentaron convencer a Musk y a Twitter de avanzar con la compra, preocupados por la perdida de valor de sus participaciones. Desde que se conoció ayer la noticia de que Musk accedía a pagar el valor inicial acordado, las acciones de Twitter aumentaron un 22%.