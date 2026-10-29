Un cambio en la forma de entender el bienestar: OSDE evoluciona con Flux para acompañar a las nuevas generaciones

El plan joven de OSDE continúa evolucionando con una propuesta pensada para acompañar diferentes formas de vivir y de entender el bienestar. Flux incorpora beneficios elegibles que buscan adaptarse a distintos estilos de vida.

La manera de entender la salud y el bienestar está cambiando . Para las nuevas generaciones, cuidarse ya no significa solamente atender una enfermedad o resolver una consulta médica: también implica cuidar la salud emocional, mantenerse activo, incorporar hábitos saludables, viajar con tranquilidad y atender las necesidades de quienes forman parte de la vida cotidiana, incluso las mascotas.

En este contexto, Flux , el plan joven de OSDE , continúa evolucionando con una propuesta pensada para acompañar diferentes formas de vivir y de entender el bienestar.

La iniciativa parte de una premisa simple: no existe una única manera de sentirse bien . Mientras para algunas personas el bienestar está asociado a entrenar y mantenerse activas, para otras puede estar relacionado con encontrar herramientas para cuidar la salud mental, contar con asistencia durante un viaje o tener soluciones para el cuidado de sus mascotas.

Desde esta perspectiva, Flux incorpora beneficios elegibles que buscan adaptarse a distintos estilos de vida. Entre ellos se encuentran Vetify , con servicios para el cuidado de mascotas que incluyen veterinarios, videollamadas las 24 horas , estudios y especialistas ; Pura Mente , una app de bienestar mental con contenidos de meditación, mindfulness, sueño, relajación y encuentros guiados; y SportClub , que ofrece acceso a una amplia red de gimnasios y centros deportivos, para entrenar online desde cualquier parte del país.

A esta propuesta se suman prestaciones vinculadas directamente con el cuidado de la salud, como odontología, psicología, óptica, anticonceptivos y asistencia al viajero a través de Universal Assistance . El plan también contempla el acceso a consultas médicas sin copagos, un chequeo anual de salud y la posibilidad de acceder a MÁS OSDE , el programa de beneficios para socios, entre otras prestaciones.

Más que un conjunto de servicios independientes, la propuesta busca reflejar una transformación en la manera de pensar el bienestar: una mirada integral que contempla cuerpo, mente, hábitos y estilo de vida.

La posibilidad de elegir determinados beneficios también puede representar un ahorro concreto en servicios que forman parte de los consumos habituales de los jóvenes. Así, Flux busca combinar el respaldo y la cobertura de OSDE con una propuesta más flexible y cercana a las necesidades de una generación que incorpora nuevas prioridades a la hora de cuidarse.

Nunca estás solo

Esta evolución se resume en el concepto de campaña de Flux: “Nunca estás solo”.

La idea trasciende el momento en que una persona necesita atención médica. También está presente en aquellas decisiones cotidianas que forman parte de sentirse bien: empezar una actividad física, buscar herramientas para descansar mejor, cuidar la salud emocional, atender a una mascota o viajar con mayor tranquilidad.

En definitiva, Flux busca acompañar a las nuevas generaciones desde una concepción más amplia de la salud, en la que el bienestar no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que también se construye a partir de las elecciones y hábitos de todos los días.

Con esta propuesta, OSDE busca estar presente en las distintas dimensiones que hacen al bienestar actual, combinando su respaldo en salud con beneficios que se adaptan a diferentes formas de vivir.