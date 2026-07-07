Un emprendedor marplatense creó dos startups alimenticias basadas en el uso de tecnología para astronautas

Con una inversión inicial de u$s25.000, Mateo de la Rúa desarrolló un negocio basado en la técnica de “liofilización” y produce snacks desecados para personas y mascotas.

El proyecto de la startup de alimentos Pomona Foods comenzó en 2021 con una inversión inicial de u$s25.000 , destinada a la compra de dos equipos de liofilización y a la instalación de un pequeño centro de producción.

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Ahora, apenas 5 años después, se convirtió en un negocio que funciona con 11 empleados y proyecta facturar este año su primer millón de dólares.

Detrás de la historia de esta empresa que se multiplicó entre dos y tres veces por año desde su lanzamiento, está la figura del emprendedor Mateo de la Rúa, cuyo perfil no responde al estereotipo del empresario gastronómico.

En rigor, antes de fundar su empresa estudió Ingeniería Ambiental y desarrolló su carrera profesional en compañías multinacionales como Quilmes , Shell y The Coca-Cola Company .

Esta experiencia le permitió conocer en profundidad los procesos industriales y detectar oportunidades vinculadas con la eficiencia y la reducción del desperdicio de alimentos.

Su primera apuesta fue Pomona Foods, nacida con un objetivo que iba más allá de vender alimentos procesados: aprovechar frutas y verduras que muchas veces quedan fuera del circuito comercial pese a encontrarse en perfectas condiciones.

Para eso aplicó una tecnología que tiene como antecedente los vuelos espaciales y la alimentación de astronautas: la liofilización. Esto permite transformar alimentos frescos en ingredientes de larga duración y alto valor agregado.

La empresa sostiene que esta estrategia contribuye a reducir el desperdicio alimentario y permite conservar los productos durante más de dos años sin necesidad de cadena de frío ni conservantes.

Cómo es la técnica usada en vuelos espaciales

La tecnología que sustenta el negocio consiste en congelar rápidamente los alimentos y luego eliminar prácticamente toda su agua mediante un proceso de vacío.

A diferencia de la deshidratación tradicional, el agua desaparece directamente por sublimación, sin atravesar el estado líquido, lo que permite conservar gran parte del sabor, el aroma, el color y las propiedades nutricionales originales.

Además, el producto final reduce drásticamente su peso y volumen, facilitando el transporte y el almacenamiento.

Más allá de los proyectos de la Nasa, actualmente la liofilización está muy incorporada a la producción comercial de alimentos y atraviesa una etapa de fuerte expansión impulsada por la demanda de productos naturales, funcionales y con mayor vida útil.

Los estudios internacionales de mercado coinciden en que el segmento de alimentos liofilizados mantiene un crecimiento sostenido, impulsado por la industria de alimentos preparados, ingredientes premium y productos saludables, donde la conservación de nutrientes constituye uno de sus principales diferenciales.

En ese contexto, Pomona encontró un nicho inicialmente en el negocio B2B. Sus frutas y vegetales liofilizados comenzaron a utilizarse como ingredientes por algunas de las marcas más reconocidas del país, entre ellas Lucciano's, Rapanui, Del Turista, Betular y diversas cadenas hoteleras, que incorporan estos productos en chocolates, helados, pastelería y otras elaboraciones premium.

Consolidada esa etapa, la compañía avanzó hacia el consumidor final. Lanzó distintas líneas de snacks y presentaciones minoristas, entre ellas las frutillas liofilizadas bañadas en chocolate, que se comercializan en más de 100 dietéticas de todo el país, además de canales digitales y distribuidores especializados.

De las personas a las mascotas

El crecimiento de la empresa derivó en un segundo emprendimiento. Durante 2025, De la Rúa creó Panthera, una startup orientada al mercado de mascotas que aplica exactamente la misma tecnología para elaborar snacks naturales destinados a perros y gatos.

"Me propuse crear un snack simple con el objetivo de que los animales vuelvan a comer como su naturaleza lo dicta. En un mundo lleno de productos ultraprocesados y fórmulas artificiales, decidimos ir en la dirección opuesta: recuperar lo esencial", explica el emprendedor.

La nueva empresa ya inició su expansión comercial mediante cadenas especializadas como Puppis, aprovechando un mercado que también muestra una creciente demanda por alimentos premium para mascotas, elaborados con ingredientes naturales y mínimamente procesados.

El modelo de negocios de ambas compañías comparte una misma lógica: desarrollar tecnología propia aplicada a distintos mercados utilizando una infraestructura industrial común.

Esa estrategia permite diversificar riesgos y aprovechar economías de escala, al tiempo que amplía el abanico de clientes sin modificar el núcleo tecnológico.

Actualmente, De la Rúa trabaja junto con su socio Mateo del Carril, incorporado en 2024 para liderar las áreas comercial y logística, mientras la empresa continúa desarrollando nuevos productos y ampliando la capacidad comercial de ambas marcas.

El trasfondo de sostenibilidad

El negocio también refleja una tendencia más amplia dentro de la industria alimentaria. La necesidad de reducir pérdidas de alimentos, disminuir costos logísticos y ofrecer productos con mayor vida útil está impulsando la adopción de tecnologías de conservación más sofisticadas.

En el caso de Pomona Foods, además del componente tecnológico existe un enfoque ambiental que atraviesa todo el proyecto.

La compañía plantea recuperar frutas y verduras descartadas por razones comerciales antes de que se conviertan en desperdicio, transformándolas en productos de alto valor agregado mediante un proceso que elimina la necesidad de refrigeración durante el almacenamiento y transporte.

La liofilización, aunque todavía representa un segmento de nicho, gana terreno tanto en ingredientes para la industria alimenticia como en snacks saludables, alimentos funcionales, productos para actividades al aire libre y nutrición animal.

Según explican en publicaciones especializadas, la liofilización elimina más del 95% del agua de los alimentos mediante congelación y vacío (sublimación). Entre sus mayores ventajas mencionan preservar intactos los nutrientes, el sabor y la textura originales, lograr una vida útil de varios años a temperatura ambiente y reducir hasta un 90% el peso del producto.