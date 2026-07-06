Efecto Selección: el pase a octavos dispara la demanda de vuelos a Atlanta y empuja los precios

Las agencias de viajes registraron un fuerte salto en el interés por volar a Atlanta tanto desde Buenos Aires como desde Miami.

La clasificación de la Selección argentina a los octavos de final de la Copa del Mundo desató una nueva ola de demanda entre los hinchas que buscan viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo. Con el partido frente a Egipto este martes en Atlanta, las agencias de viajes registran un fuerte incremento en las búsquedas y advierten que los precios continúan en alza a medida que se acerca el encuentro.

Según datos de Despegar, las búsquedas de vuelos desde Buenos Aires hacia Atlanta crecieron exponencialmente luego de confirmarse el pase de Argentina a la siguiente instancia del torneo. El fenómeno es aún más marcado entre quienes ya se encuentran en Estados Unidos: las búsquedas desde Miami hacia Atlanta aumentaron un 600%.

"Cada nueva instancia del Campeonato del Mundo redefine los planes de viaje de los argentinos. Tras la clasificación de la Selección a octavos de final, registramos un incremento del 250% en las búsquedas de vuelos desde Buenos Aires hacia Atlanta y un crecimiento del 600% en las búsquedas desde Miami hacia esa ciudad. Esta evolución refleja cómo el recorrido del equipo influye directamente en las decisiones de viaje y acelera la demanda hacia las próximas sedes", explicó Paula Cristi , Country Manager de Despegar para Argentina y Uruguay.

La ejecutiva señaló además que muchos viajeros están modificando sobre la marcha sus itinerarios para seguir a la Selección durante el campeonato. "A medida que avanza el torneo, observamos que muchos fanáticos amplían o reorganizan sus recorridos para seguir acompañando a la Selección. La conectividad entre las ciudades sede les permite adaptar sus planes con mayor flexibilidad y aprovechar la oportunidad de vivir de cerca cada instancia del Campeonato del Mundo", agregó.

El interés por viajar a alentar a la Selección es generalizado. "Las búsqueda de vuelos a Atlanta volvieron a crecer el fin de semana luego de la victoria de la selección en 16avos. El destino venía mostrando un crecimiento sostenido en las 2 semanas previas,más de 35%, y llegó a un pico de 220% durante el fin de semana pasado ", explicó Martín Crippa , ejecutivo de eventos deportivos de CVC Corp Argentina. La agencia también informo que en los últimos días, la venta de vuelos a esa ciudad creció más de un 100%.

Pasajes cada vez más caros

El aumento de la demanda también comenzó a reflejarse en las tarifas aéreas. Por ejemplo, entre las opciones disponibles, un vuelo desde Buenos Aires a Atlanta saliendo hoy y con regreso el 12 de julio parte desde $1.452.411 por persona, con dos escalas a la ida y vuelo directo de regreso, incluyendo mochila y equipaje de mano. Quienes deseen viajar con equipaje despachado deberán desembolsar al menos $1.973.957 por persona para el mismo itinerario, según Despegar.

En AlMundo también observan presión sobre los precios. Hoy, un vuelo desde Buenos Aires hacia Atlanta cuesta desde u$s 1.073 en opciones con escalas, mientras que los servicios directos trepan hasta u$ss 3.380.

Una alternativa cada vez más elegida consiste en volar primero a Miami y desde allí conectar hacia Atlanta. Según la agencia, esa combinación parte desde u$s 1.420, considerando un vuelo a Miami desde u$s 933 y un tramo interno hacia Atlanta desde u$s 485.

La demanda seguirá creciendo

Para Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas, el interés por viajar seguirá en aumento a medida que Argentina avance en el torneo. "Notamos un aumento cercano al 30% en las búsquedas para viajar tanto al próximo partido como a las siguientes instancias. Junto con ese incremento en la demanda también comenzaron a subir los precios. El momento para comprar más barato era antes, pero es lógico: nadie organiza un viaje si no sabe si su selección va a seguir en competencia", explicó.

El especialista remarcó que quienes quieran vivir la experiencia deberán actuar rápido. "Para el que realmente quiera viajar y aprovechar lo que puede ser uno de los últimos Mundiales de Lionel Messi, la recomendación es comprar lo que todavía está disponible. Será muy difícil encontrar tarifas realmente económicas porque se trata de un evento único que moviliza a miles de personas de todo el mundo", señaló. Como alternativa para reducir costos, Mute recomienda utilizar Miami como puerta de entrada a Estados Unidos y desde allí continuar hacia la ciudad donde juegue Argentina mediante un vuelo doméstico o incluso por vía terrestre.

Mientras la Selección se prepara para un nuevo desafío en busca del título, miles de hinchas hacen sus propios cálculos para poder viajar a verlos.