Tres emprendedores crearon una plataforma de IA que busca revolucionar el mercado de las encuestas

gCon una inversión inicial de apenas u$s30.000 desarrollaron Oppers, una startup que se propone ampliar el acceso a una industria de la que está excluído el 80% de las empresas.

orMientras la inteligencia artificial (IA) redefine industrias enteras, tres emprendedores argentinos encontraron una oportunidad en un sector que, paradójicamente, seguía funcionando con esquemas prácticamente inalterados desde hacía décadas.

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Guillermo Langot, Nicolás Hoffmann y Fabricio Di Fiorio identificaron que el negocio de la investigación de mercado y las encuestas de opinión conservaba una estructura operativa pesada, costosa y poco escalable, dominada por grandes centros de llamados, procesos manuales y elevados costos fijos.

A partir de ese diagnóstico decidieron crear Oppers , una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial que busca facilitar el acceso a los estudios de mercado y a las soluciones de atención al cliente.

La empresa nació en 2022 con una inversión inicial de apenas u$s30.000 , aportada íntegramente por sus fundadores. Su objetivo fue desarrollar desde cero una infraestructura tecnológica capaz de reemplazar buena parte de las tareas operativas tradicionales mediante automatización, inteligencia artificial generativa y una red distribuida de operadores remotos.

La historia comenzó cuando los tres emprendedores analizaron el funcionamiento de la industria en América latina. Descubrieron que las consultoras y encuestadoras destinaban entre 60% y 70% de sus presupuestos a sostener la operación diaria: alquileres, call centers, reclutamiento, capacitación y supervisión de personal.

En contraste, una porción mucho menor de los recursos terminaba concentrándose en el análisis de datos, que constituye el verdadero valor agregado del negocio. Esa estructura tenía una consecuencia directa: los estudios de mercado resultaban prohibitivos para la mayoría de las compañías.

Según los cálculos realizados por los fundadores, solamente el 20% de las empresas podía contratar investigaciones de manera sistemática, mientras que el 80% restante quedaba fuera del mercado por razones exclusivamente económicas.

"Vimos que existía una ineficiencia gigante en esta industria", recordó Guillermo Langot al explicar a Ámbito el origen del proyecto.

"Las encuestadoras gastaban más dinero en operaciones que en lo que realmente generaba valor: el análisis de datos. Y las empresas pequeñas y medianas no tenían acceso a herramientas que les permitieran entender a sus clientes o medir la opinión pública. Eso nos pareció un problema de mercado, no una limitación tecnológica", agregó.

En lugar de intentar optimizar el modelo existente, los emprendedores optaron por construir uno completamente nuevo. La plataforma fue diseñada como una arquitectura nativa en la nube, con Modelos de Lenguaje Grande (LLM) integrados desde su concepción y procesos automatizados como parte de su funcionamiento central.

Un nuevo modelo de negocios

El cambio también alcanzó la organización del trabajo. En vez de depender de operadores concentrados en oficinas físicas, Oppers creó una red de profesionales independientes que trabajan de manera remota desde distintos lugares, eligen los proyectos en los que participan y administran sus horarios de acuerdo con su disponibilidad.

Ese modelo reduce costos fijos y permite ampliar rápidamente la capacidad operativa cuando aumenta la demanda.

Tras dos años de desarrollo y ajustes tecnológicos, comenzaron a aparecer los primeros indicadores concretos de eficiencia.

Según datos de la compañía, la plataforma consigue reducir hasta un 40% el costo por contacto, acelera tres veces los tiempos de implementación -pasando de semanas a apenas horas- y logra que más del 60% de las consultas sean resueltas por inteligencia artificial sin intervención humana.

El primer gran acierto

Uno de los hitos que consolidó la propuesta ocurrió durante las elecciones legislativas de 2024 en Argentina. Oppers fue seleccionada para realizar un relevamiento telefónico rápido destinado a anticipar resultados electorales en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

La plataforma coordinó 1.520 encuestas, distribuidas en muestras de 380 casos por jurisdicción, y consiguió anticipar correctamente los resultados en los cuatro distritos analizados, un caso que los fundadores consideran una validación relevante tanto para la capacidad operativa como para la confiabilidad del sistema.

Con esa validación, la empresa comenzó a expandir su operación. Actualmente cuenta con 12 colaboradores directos y una red de aproximadamente 50 operadores remotos, aunque el objetivo inmediato consiste en multiplicar esa cifra hasta alcanzar los 500 operadores activos, lo que permitiría ampliar significativamente su cobertura regional.

La tecnología, un elemento clave

El desarrollo tecnológico se organiza alrededor de dos grandes unidades de negocio.

La primera, Oppers Research, está orientada a consultoras, encuestadoras, universidades, organismos públicos y empresas que necesitan realizar investigaciones cuantitativas. La plataforma integra encuestas telefónicas asistidas (CATI), sistemas automáticos por voz (IVR) y relevamientos digitales dentro de una misma infraestructura.

Uno de los casos recientes fue el realizado para el Colegio de Arquitectos de Córdoba, donde la plataforma completó más de 500 encuestas en apenas seis días, alcanzando una tasa de respuesta del 48% y una penetración del 40% sobre la base total de contactos.

Según la empresa, utilizando metodologías tradicionales ese trabajo hubiese requerido entre tres y cuatro semanas.

La segunda unidad es Oppers CX, enfocada en la gestión de experiencias de clientes. La solución integra llamadas telefónicas, WhatsApp Business y chat web dentro de una única interfaz, permitiendo que los operadores mantengan el contexto completo de cada conversación independientemente del canal utilizado.

Las empresas que implementaron esa herramienta registraron, según datos de Oppers, un incremento del 33% en la satisfacción de los usuarios, mientras que los operadores lograron gestionar 3,1 veces más conversaciones sin deteriorar la calidad del servicio.

Además, buena parte de las tareas repetitivas queda automatizada mediante inteligencia artificial, permitiendo que los equipos humanos concentren su trabajo en actividades de análisis y resolución de casos complejos.

Una herramienta para democratizar la competencia

Langot explica que el modelo comercial también intenta modificar las reglas competitivas del sector. La empresa ofrece tanto el acceso a la plataforma para organizaciones que cuentan con equipos propios como un esquema de servicios gestionados, donde Oppers aporta simultáneamente la tecnología y los operadores certificados.

"Queremos que pequeñas consultoras puedan competir con grandes. Si una consultora de cinco personas puede acceder a la misma tecnología que una multinacional, el juego cambia. Y eso es exactamente lo que estamos logrando", afirmó el emprendedor.

La apuesta apunta a un mercado con amplio margen de crecimiento. Si actualmente solo una de cada cinco empresas realiza investigaciones sistemáticas, la reducción de costos y tiempos podría incorporar a miles de pequeñas y medianas compañías que hasta ahora quedaban excluidas por restricciones presupuestarias. En términos potenciales, eso implicaría multiplicar por cuatro el mercado direccionable para este tipo de servicios.

La startup ya opera en más de diez países de América latina y proyecta continuar su expansión regional apoyándose en un modelo de bajo consumo de capital.

De acuerdo con publicaciones recientes del ecosistema emprendedor, la compañía prevé una facturación cercana a u$s190.000 durante 2026 y hasta el momento desarrolló su crecimiento con inversiones acumuladas muy inferiores a las habituales para empresas tecnológicas de alcance regional.

Para Nicolás Hoffmann, el objetivo final trasciende el crecimiento de una empresa individual. "Queremos que Oppers sea la infraestructura moderna que las consultoras latinoamericanas necesitaban. Queremos ser el cambio de paradigma que hace obsoleta la infraestructura tradicional", sostuvo.