Un freno a las estafas: la innovación para prevenir delitos provenientes de la cárcel + Seguir en









Una nueva herramienta de inteligencia artificial analiza millones de llamadas carcelarias para anticipar estafas y frenar delitos antes de que se concreten.

Una tecnología capaz de leer entre líneas convierte cada llamada en una oportunidad para frenar delitos antes de que tomen forma. Pixabay

La creciente ola de estafas telefónicas impulsó el desarrollo de herramientas capaces de analizar patrones en tiempo real y anticiparse a nuevas maniobras. Ante un escenario donde víctimas pierden millones por fraudes cada vez más sofisticados, la tecnología aparece como un aliado clave para reducir riesgos y reforzar la seguridad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El avance se apoya en un modelo de inteligencia artificial entrenado con llamadas auténticas realizadas desde prisiones, lo que permite identificar señales propias de estos delitos. Su capacidad para detectar comportamientos engañosos ofrece una vía innovadora para frenar estafas antes de que se concreten y proteger a miles de personas.

prison-142141_1280 El análisis de millones de llamadas permite a este sistema anticipar patrones de fraude y detectar señales que suelen pasar inadvertidas para las víctimas. Foto: Pixabay La IA entrenada con llamadas desde la cárcel: de qué trata Investigadores de Carnegie Mellon crearon un sistema que analiza conversaciones telefónicas para predecir cuándo una llamada podría derivar en una posible actividad delictiva. El modelo fue entrenado con más de 18 millones de llamadas procedentes de prisiones de Estados Unidos, lo que permitió reconocer patrones de conducta habituales en estafadores.

El proyecto utiliza un enfoque lingüístico y conductual para comprender cómo se desarrollan estas interacciones. A través de miles de ejemplos, la IA aprendió a identificar señales tempranas, como cambios en el tono de voz, solicitudes repetitivas o intentos de manipulación emocional.

Una de sus funciones más relevantes es la capacidad de emitir advertencias a los destinatarios en tiempo real. Si la IA detecta un posible intento de engaño, activa alertas automáticas que orientan a la persona sobre cómo proceder antes de que ocurra un daño económico.

Esta tecnología abre un nuevo camino en la prevención del fraude telefónico al combinar análisis profundo del lenguaje con inteligencia artificial. Su aplicación podría extenderse a otros ámbitos ayudando a combatir delitos que afectan a miles de personas cada año.

Temas Millones