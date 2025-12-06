De alumno perfecto a protagonista de un fraude de miles de millones: quién es Jérôme Kervie + Seguir en









Encargado de manejar millones de dólares, sus apuestas generaron un enorme escándalo financiero.

Fue la cara detrás de uno de los fraudes más importantes de toda Europa. Bloomberg

No siempre los más laureados son quienes llegan a recaudar miles de millones de dólares debido a su excelente nivel académico. Ser un alumno ejemplar no es garantía de éxito ni de confianza, ya que hubo un caso donde uno de los estudiantes mejor calificados generó pérdidas millonarias.

Jérôme Kerviel fue descrito como uno de los “alumnos más brillantes” por sus antiguos compañeros, pero a la hora de trabajar protagonizó un fraude que resonó en todo el mundo. Aún es apuntado por muchos como un estafador que pagó sus errores en prisión.

Kerviel 1 Este hombre protagonizó uno de los escándalos financieros más importantes de Europa. Euronews La historia de Jérôme Kerviel en Société Générale Tras graduarse en el 2000 con un máster en Administración Financiera en la Universidad de Lyon, ingresó a trabajar en el equipo de trading del banco Delta One, ubicado en París. La Société Générale tenía un programa de práctica, intercambio de fondos y permuta financiera, además de codificación y comercio cuantitativo.

Con un salario muy menor al dinero que manejaba para la entidad bancaria, se decía que con bonos no llegaba a los 100 mil euros anuales, aunque las bonificaciones podrían ser incluso cinco veces más grandes. A priori no mostraba indicios de enriquecimiento ilícito, pero nadie sabía que durante su proceso allí cometió un fraude de escalas enormes.

Kerviel apostó millones a ciertas acciones que subirían o bajarían, pero estas no terminaron como esperaba. Para esconderlas aprovechó su conocimiento del sistema informático del banco y ocultó sus errores. Para cuando advirtieron su accionar, el daño causado había generado una crisis de enorme magnitud.

Las consecuencias de Kerviel tras el fraude de miles de millones Kerviel fue suspendido de sus actividades y el proceso judicial en su contra no fue agilizado, debido a que Société Générale tenía una mayor preocupación por detener este desastre financiero. Las estrategias del empleado generaron pérdidas de 4.9 mil millones de dólares. Fue condenado a tres años de prisión, con dos en suspenso y una prohibición de por vida para ejercer su profesión en finanzas. Si bien buscaban que reembolsara el dinero a SG, un tribunal francés revocó la obligación de pago. Legalmente fue despedido recién en 2016, tras la apelación en el tribunal de Versalles.

