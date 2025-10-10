Un invento millonario para una tarea que nadie quiere hacer: el tacho de basura sin olor que se cambia solo







Este nuevo elemento del hogar le puede facilitar la vida a millones de personas. Todos lo van a querer.

Adiós a una de las tareas del hogar que nadie quiere hacer. Freepik

Algunos inventos tienen la fuerza de cambiar rutinas que siempre se consideraron inevitables: pequeñas incomodidades cotidianas que nadie se molesta en optimizar, hasta que alguien encuentra la manera de hacerlo y le mejora la vida a millones. En ese sentido, la tecnología al servicio del hogar continúa sorprendiendo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de esos casos es el tacho de basura inteligente de Townew, un dispositivo que se propone eliminar lo más tedioso de los residuos: el contacto, el mal olor y hasta la necesidad de cambiar la bolsa manualmente. Lo que resulta en un verdadero avance y tienta a millones de personas.

Townew El innovador tacho de basura que ya conquistó a millones. Cortesía: PC Mag

Un robot para la basura: menos esfuerzo y más limpieza El cubo Townew está diseñado con una capacidad de unos 15 litros y cuenta con un sensor infrarrojo que permite que la tapa se abra automáticamente al acercar la mano hasta unos 35 centímetros. Esto ya elimina la necesidad de tocar la tapa cuando vas a tirar algo, lo que aporta una dosis de higiene extra.

Pero eso no es lo más llamativo: cuando la bolsa interna se considera llena, el dispositivo puede activar un sistema para sellarla mediante calor (sellado termoplástico), “compactarla” y luego desplegar una nueva bolsa automáticamente, todo sin intervención manual. En otras palabras, el tacho no sólo elimina residuos, sino que gestiona la bolsa misma.

Townew incluye también un neutralizador de olores para mitigar los malos aromas propios de los desechos. Aunque no hace “milagros”, ayuda a que la estancia no se impregne del olor típico de la basura. En cuanto a su alimentación, tiene una batería de 2.200 mAh, que según las pruebas, le permitió operar más de un mes sin necesidad de recarga. El diseño del cubo es discreto y minimalista, con un cuerpo blanco en polietileno y un formato compacto de 240 × 310 × 402 mm. No obstante, uno de sus puntos débiles es la capacidad: para algunas cocinas puede resultar algo pequeño para usarse como papelera principal. Además, aunque la apertura automática es bastante fluida, hay margen para que la velocidad del mecanismo o el nivel de silencio mejoren.

Temas Millones