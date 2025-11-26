Un proyecto que suma nuevas funcionalidades a Cuenta DNI ganó un concurso de Innovación Financiera + Seguir en









El certamen seleccionó las mejores soluciones tecnológicas entre más de 500 propuestas enfocadas a mejorar la experiencia de los usuarios de servicios financieros.

Los ganadores del concurso de Banco Provincia.

El Banco Provincia y Provincia NET llevaron adelante la premiación del Concurso de Innovación Financiera, una iniciativa que busca promover el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a los servicios financieros. Dicho certamen entregó más de $18 millones en premios, que fueron distribuidos entre los tres primeros puestos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De un total de 527 propuestas presentadas por los concursantes, seis proyectos llegaron a la instancia final, con ideas que abarcan desde mejoras para la billetera digital Cuenta DNI hasta videojuegos aplicados a la educación financiera.

El primer premio, de $10 millones, fue para Cuenta DNI con Vos, un proyecto desarrollado en el partido bonaerense de Lobería por el equipo conformado por Martín Capelli, Luis Gastiarena, Rocío Valeriano, Juan Diego Vidal y Lautaro Lamenza. El eje de la propuesta son tres nuevas funcionalidades de la billetera digital para gestionar gastos compartidos y consumos de la economía familiar con control y transparencia, en la vida cotidiana.

Capelli, integrante del equipo ganador, señaló: "Nos enteramos del concurso gracias a una colega que nos motivó a participar. Cuando vimos las bases, empezamos a hacer un brainstorming y a tirar ideas. Lo interesante es que surgieron de situaciones cotidianas que vivimos en nuestro pueblo, como los gastos compartidos entre amigos. Nuestro sueño es verlas implementadas en la billetera de Cuenta DNI".

Por su parte, el segundo premio, que obtuvo $5 millones, fue para Gustavo Caradonna, un analista de sistemas de Lomas de Zamora, quien desarrolló Provincia Segura+, un módulo de seguridad adicional en el home banking, que cada usuario puede activar según sus necesidades y el nivel de confianza en el manejo de la plataforma.

Finalmente, el tercer premio lo recibió Yismary Quintero por FinancIA MiPyme, un proyecto que promueve el desarrollo de nuevas herramientas de financiamiento para empresas que no acceden al sistema bancario tradicional. Su trabajo se destacó por su enfoque en la investigación y la alineación con los valores del banco. BAPRO La premiación se realizó en la sede central de la entidad financiera y fue conducida por el periodista especializado en tecnología Santiago Do Rego. El jurado evaluador estuvo integrado por el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; el presidente de Provincia NET, Juan Ignacio Balasini; el presidente de la Cámara Argentina Fintech, Mario López; el subgerente general del área de Tecnología de Banco Provincia, Leandro Martínez; y la subsecretaria de Gobierno Digital del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Sandra D’Agostino. Durante la apertura del acto de premiación, Juan Cuattromo, destacó: "Este es un concurso de innovación financiera con identidad de banca pública y espíritu de comunidad. De más de quinientos proyectos llegaron seis a la final porque tenían un valor diferencial. Para nosotros es muy importante, porque nos permite dialogar con la sociedad, incorporar nuevas ideas y construir herramientas de inclusión financiera que hagan más simple la vida para las y los bonaerenses". Por su parte, el titular de Provincia NET, Juan Ignacio Balasini, agregó: "Recibimos iniciativas de diferentes regiones de la provincia sobre temas como educación financiera, inversiones, seguridad digital y nuevas funcionalidades de Cuenta DNI. Los seis proyectos finalistas son las mejores presentaciones de algunas de estas temáticas particulares". Los seis proyectos finalistas fueron: Cuenta DNI con Vos Provincia Segura + FinancIA MyPyme Inversión Quest – Videojuego narrativo de educación financiera DNI Educa FCI para el Desarrollo Ecosistémico y la Regeneración Productiva de la PBA