Pasó por los clubes más grandes del fútbol italiano y ganó una fortuna, pero perdió todo por una particular razón

Todo lo que había construido en años, después de una carrera exitosa, fue tirado a la basura en poco tiempo.

El exjugador tuvo un destino desastroso después de su retiro. Imagen: Cortesía McFit

Desde lo más alto del fútbol europeo, con millones en su patrimonio y el reconocimiento mundial, su vida parecía una historia de éxito garantizado. Pero detrás de los goles, los contratos exuberantes y la fama, se escondía un destino más complejo y peligroso.

Aquel goleador letal que desbordaba talento en cada partido también tenía un costado oscuro: inversiones fallidas, excesos y una vida fuera de la cancha tan descontrolada como brillante. Ese hombre es Christian Vieri.

Christian Vieri Después de la fama y los millones tuvo una vida de derroche que lo llevó a la ruina. Imagen: Into the Calderón La historia de Christian Vieri y cómo se convirtió en un referente del fútbol italiano Christian “Bobo” Vieri nació el 12 de julio de 1973 y desde muy joven mostró que tenía un instinto goleador admirable. Se formó en el Torino y transitó por varios clubes hasta dar el salto a la élite del fútbol italiano. Durante su carrera jugó en los tres grandes del Calcio: Juventus, Inter y Milan, una hazaña que habla de su talento y de lo codiciado que fue por los clubes poderosos.

Con la Selección Italiana dejó su marca: disputó Mundiales y convirtió, nada más ni nada menos, que nueve goles en esas competiciones. En 17 años de carrera tuvo un promedio de alrededor de 0,47 tantos por partido, lo que lo consolidó como uno de los delanteros más letales de finales de los ’90 y principios del 2000.

Adicción y malas decisiones: la caída del exgoleador A pesar de su fortuna, Vieri no supo manejar todo el dinero que generó. En sus últimos años como jugador comenzó a invertir en empresas y locales gastronómicos, pero muchas de esas apuestas terminaron siendo un desastre financiero.

Además, su vida extrafutbolística estuvo marcada por el derroche: fiestas en las Islas Baleares, noches de póker y apuestas, rodeado de malas influencias. Esas costumbres le costaron caro: según los informes, despilfarró unos 16 millones de dólares en vicios y decisiones equivocadas.

