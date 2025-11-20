MINI Aceman: el nuevo crossover eléctrico ya tiene precio y configuración para la Argentina + Seguir en









El flamante modelo ya se vende en nuestro país en su versión SE Favoured, consolidándose como una de las propuestas eléctricas más distintivas del segmento premium.

MINI Aceman, el esperado crossover eléctrico de la marca británica, que se comercializa en el país bajo el ala de BMW Group Argentina, desembarcó en el país con su inédita versión SE, una alternativa que se posiciona entre los modelos Cooper y Countryman tanto por dimensiones como por propuesta.

Cuánto cuesta el nuevo MINI Aceman Con un precio de u$s69.990, el MINI Aceman llega equipado con un cargador Wallbox de 22 kW y una garantía de dos años sin límite de kilometraje.

Bajo su diseño compacto y expresivo, el modelo incorpora una mecánica totalmente eléctrica de 218 hp y 330 Nm, combinada con tracción delantera. Su batería de 54,2 kWh permite alcanzar hasta 406 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP, mientras que admite carga rápida en corriente continua de hasta 95 kW, además de carga en alterna hasta 11 kW.

Con 4,07 metros de largo y un diseño que sigue el lenguaje Charismatic Simplicity, el Aceman suma un interior minimalista dominado por una pantalla central OLED circular y múltiples opciones de personalización.

Enfocado en el uso urbano y periurbano, combina espacio para cinco pasajeros con el característico estilo de manejo de la marca, ahora completamente electrificado.

El nuevo MINI Aceman ya se comercializa en la Argentina en su versión SE Favoured, consolidándose como una de las propuestas eléctricas más distintivas del segmento premium.