De sacarle fotos a turistas para conseguir dinero a liderar una empresa multimillonaria: quién es Li Shufu

Empezó con muy poco y su ambición lo llevó a ser clave en una compañía valuada en miles de millones de dólares.

El empresario dueño de miles de millones de dólares y sus humildes orígenes. Bloomberg

No hay una receta para convertirse en multimillonario. Las personas más ricas del mundo consiguieron su fortuna de variadas y diversas formas. Algunos, empieza con millones heredados, pero hay otros que luchan desde cero con su talento para los negocios.

Li Shufu no tuvo comienzos acaudalados y se esforzó para obtener sus primeros ahorros. Empezó con una bicicleta y una cámara, y hoy es una de las personas más influyentes de toda China.

Li Shufu Bloomberg Li Shufu es uno de los 10 hombres más ricos de toda China. Bloomberg Quién es Li Shufu y cómo consiguió sus millones Hijo de agricultores, nació en una aldea cercana a Taizhou en China. A los 18 años buscó ganar su propio dinero, por lo que adquirió una bicicleta y una cámara para tomar fotos de los turistas. Así empezó a construir sus primeros ahorros y abrió su propio estudio.

Pero para Shufu esto no era suficiente, encontró otras maneras de iniciar su búsqueda hacia los millones que quería obtener. Lo que aprendió en el cuarto oscuro donde revelaba fotos le sirvió para iniciar su segundo emprendimiento: extraer plata y oro de las máquinas abandonadas.

La ambición fue clave para dar un paso importante en su carrera: su familia lo ayudó y a los 23 años fundó Geely, una empresa dedicada a la fabricación de refrigeradores y repuestos. La dura competencia lo llevó a tomarse un descanso, dejar su compañía al gobierno chino y estudiar ingeniería en la universidad. Allí conoció el rubro automotriz, su puerta hacia el mundo de los negocios.

Geely dejó las heladeras por los autos y para 1998 lanzó su primer modelo. El éxito fue inmediato y llegaron sus dos grandes compras internacionales: adquirió Volvo en 2010 y gastó 9 mil millones en Daimler, casa matriz de Mercedes. Ahora, su gran proyecto está centrado en construir el primer auto volador, algo en lo que invirtió gran parte de su acaudalada fortuna. Miles de millones: el patrimonio de Li Shufu Actualmente, distintos medios especializados señalan que el patrimonio neto de Li Shufu es de 20.7 mil millones de dólares. Gran parte de su dinero proviene del Geely Holding Group, que posee marcas como Volvo y Lotus, además de inversiones en Mercedes-Benz y Aston Martin. Fue el encargado de crear la Fundación Benéfica Li Shufu, la cual donó 10 millones de yuanes a las áreas afectadas por desastres en Tíbet. También adquirieron 15 mil mascarillas para ayudar a la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica durante su crisis sanitaria.

