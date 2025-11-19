De cuánto es la fortuna de Jacob Elordi, el actor que es furor en Netflix + Seguir en









Su interpretación del monstruo en “Frankenstein” lo alejó definitivamente de los roles juveniles que interpretó al inicio de su carrera.

Jacob Elordi comenzó a actuar con 20 años como extra en una película de Disney.

Recientemente se estrenó en Netflix la última producción de Guillermo del Toro, “Frankenstein”, basada en el libro homónimo clásico. El monstruo es interpretado por Jacob Elordi, uno de los actores revelación de la nueva era de talentos de Hollywood, ya que destaca por su gran trayectoria a sus 28 años.

Elordi no tuvo siempre como objetivo convertirse en actor. De hecho, mucho antes de sus primeros papeles, participó en concursos de belleza y fue un jugador de rugby semi-profesional. Además, hoy en día es un gran apasionado por la fotografía y fue productor ejecutivo de dos proyectos propios: “He Went That Way” y “On Swift Horses”.

jacob elordi Carrera de Jacob Elordi Jacob Elordi comenzó a incursionar en el cine en 2017, cuando tuvo una participación como extra en “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”. Sin embargo, el actor alcanzó la fama entre 2018 y 2021 gracias a la trilogía de “The Kissing Booth”, en la que interpretó al interés romántico de la protagonista, Noah Flynn.

Una vez que finalizó con este proyecto, Elordi decidió darle un giró completo a su carrera y centrarse en proyectos más serios. En 2019 había comenzado a participar en la serie “Euphoria”, en la que interpreta al joven Nate Jacobs. Otros de los papeles por los que fue aclamado por la crítica fueron Felix Catton en “Saltburn” y el mismo Elvis Presley en “Priscilla”.

Patrimonio neto de Jacob Elordi A pesar de haber alcanzado el estrellato hace relativamente pocos años, Jacob Elordi posee un patrimonio estimado de 4 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Su próximo proyecto en cines es la adaptación a la pantalla grande del libro “Cumbres Borrascosas”, en la que interpretará a Heathcliff y compartirá el protagónico con Margot Robbie.

