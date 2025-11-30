La actriz de los 80 que conquistó al mundo con su sensualidad y perdió su fortuna en un juicio millonario + Seguir en









Pese a ser una de las actrices más exitosas de su época, no tomó buenas decisiones y terminó en bancarrota.

La actriz responsable de unas escenas más icónicas del cine y su pésimo manejo de sus finanzas. Grosby

Ganar millones de dólares en la industria del entretenimiento es posible si se combina belleza y carisma, y si a eso se le suman dotes de actuación, el combo puede ser la puerta ideal a la fama y la riqueza. Pero no todos logran mantener esa fortuna generada por su propio talento.

Kim Basinger consiguió deslumbrar al mundo con su impactante figura y habilidades para la interpretación, convirtiéndose en una de las estrellas más importantes de su época. Pero en la actualidad vive totalmente alejada del lujo que supo tener debido a sus graves problemas financieros.

Kim Basinger Fashion Magazine La actriz tuvo un grave problema con una de sus películas y perdió millones. Fashion Magazine De modelo a actriz: el ascenso de Kim Basinger hasta el estrellato El mundo conoció a Kim Basinger en 1986, ya que protagonizó la película Nueve semanas y media junto al entrañable Mickey Rourke. Su icónica escena de striptease se convirtió en un hito del cine. Gracias a eso consiguió un importante papel en Batman y su fama no hacía más que escalar.

Para 1990, las producciones que llevaban su rostro tuvieron mucho éxito y recaudaron más de 400 millones de dólares, números muy altos para esos años. Ya en 1997 y siendo una cara más que conocida, llegaría su gran consagración: tras algunos problemas financieros, reapareció en L.A. Confidential, con la cual obtuvo el Premio Óscar a la mejor actriz de reparto, sumado a un Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores en esa misma categoría.

Pero detrás de los flashes y el glamour también estaban los escándalos, desde compras desmedidas que costaron gran parte de su fortuna hasta un juicio que creyó haber ganado y terminó siendo el gran fracaso de su vida, ya que la llevó a la ruina económica.

La demanda que la llevó a la bancarrota El primer error de Kim llegó por un capricho que la puso en el foco de todos los medios. Pagó 20 millones de dólares para quedarse con Braselton, una pequeña localidad de más de 700 hectáreas. Esa insólita inversión la dejó mal parada para lo que llegaría después. El debut de Jennifer Lynch llegaría con Boxing Helena en 1993 y Basinger era la elegida para un papel principal. Pero debido a su fama decidió involucrarse en la escritura del guion, aunque al no quedar convencida por la historia, abandonó la producción muy cerca del inicio del rodaje. Main Line Pictures, productora de la película, la demandó por romper un acuerdo verbal y fueron a un juicio millonario. Dieciocho testimonios fueron claves para que la justicia falle en contra de la actriz y la obligue a pagar aproximadamente 9 millones de dólares por incumplimiento, pero al no contar con ese dinero debió declararse en bancarrota.

