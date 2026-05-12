Hot Sale 2026: cómo comprar electrodomésticos más baratos y en cuotas

Hasta el13 de mayo, más de 800 marcas ofrecen descuentos de hasta el 50%, financiación en cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos.

Las primeras marcas participan del Hot Sale 2026 con descuentos de más del 30%.

El Hot Sale 2026 ya comenzó y, hasta el 13 de mayo, más de 800 marcas ofrecerán descuentos imperdibles , cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos, especialmente en rubros como electrodomésticos, tecnología, indumentaría y viajes.

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Para quienes planean renovar su cocina, comprar un nuevo televisor para el ver el Mundial o actualizar sus artículos esenciales, el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es la oportunidad perfecta para aprovechar precios más bajos y financiación accesible, sin necesidad de acudir a locales físicos.

Hot Sale 2026: todas las categorías disponibles

El Hot Sale 2026 estará organizado en 11 grandes categorías, lo que permite encontrar productos de forma más rápida. Entre las principales se encuentran:

Electro y Tecnología

Viajes

Indumentaria y Calzado

Hogar, Muebles y Decoración

Supermercado y Consumo Masivo

Salud y Belleza

Deportes y Fitness

Bebés y Niños

Motos y Autos

Servicios

Gastronomía y Bodegas

En total, habrá más de 15.000 ofertas activas y el 48% de las empresas participantes son pymes. Dentro del sitio web oficial (https://www.hotsale.com.ar/), podes encontrar toda la información detallada.

Cómo conseguir electrodomésticos con descuento

Los electrodomésticos estarán entre los productos estrella del Hot Sale 2026. Entre las marcas participantes, se encuentran Novogar, Samsung, VStore, Aloise, tienda BNA+, Cetrogar, Casa del Audio, Mercado Libre, tiendaMacro, On City, Hendel, Gadnic, tiendamia, Gafa, Oster, Philips, Provincia Compras y Sampietro.

Sobre firmas especializadas, Carrefour ofrece una freidora de aire, modelo MAF6L1600, con un 54% de descuento y 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mi Carrefour Crédito. El precio final queda en $84.900, frente a un valor regular de $187.000.

En la categoría de hornos eléctricos aparecen varias alternativas. Axel AX-HC60 de 62 litros y 2200W tiene una rebaja del 25% y se vende a $149.000 (precio regular: $199.000). Mientras que, el Axel AX-HC30E de 30 litros trae un 16% de ahorro y cuesta $83.000.

Acerca de los artículos de climatización, ideal para este invierno, podes encontrar el panel de mica ATMA 1500W CAMK1524P con un 35% de descuento y el precio queda en $159.000. Podes financiar tus compras en 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.

Compras en el exterior Imagen: Freepik

Por otro lado, las ofertas destacadas en LG son:

Microondas NeoChef 42 L - Smart Inverter/Grill/EasyClean- con 27% de descuento y envío gratis a todo el país. El valor es de $420.999 (su precio regular: $577.199).

y envío gratis a todo el país. El valor es de (su precio regular: $577.199). Lavarropas carga frontal 8.5KG WM85VVC5S6P: 27% de ahorro, 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. el precio final es de $949.999 (frente a $1.299.999)

En el caso de Frávega, las principales promociones son:

Smart TV Samsung 65" LED 4K Crystal UHD U8000F a $1.249.999 . Podes abonarla en 18 cuotas sin interés con Éminent, 15 con BBVA y BNA, y 12 con Mastercard, Visa, Cabal y NaranjaX. Con el cupón FRAVE20 , obtené un 20% de ahorro en un pago.

LED 4K Crystal UHD U8000F a . Podes abonarla en con Éminent, 15 con BBVA y BNA, y 12 con Mastercard, Visa, Cabal y NaranjaX. Con el cupón , obtené un 20% de ahorro en un pago. Lavasecarropas Philco Inverter PHLS128-2GSN 12Kg 8Kg a $999.999 con envío gratis . Con Banco Provincia, Banco Ciudad, BNA y NaranjaX obtené hasta 12 cuota sin interés , y con Visa, Mastercard, Banco Patagonia y Cabal aprovecha un plan de 9 cuotas fijas. Sumá un 15% de descuento en un pago con el cupón FRAVE15.

Inverter PHLS128-2GSN 12Kg 8Kg a . Con Banco Provincia, Banco Ciudad, BNA y NaranjaX obtené hasta , y con Visa, Mastercard, Banco Patagonia y Cabal aprovecha un plan de 9 cuotas fijas. Sumá un 15% de descuento en un pago con el cupón FRAVE15. Heladera Philco No Frost Side by Side PHSB470XD2 385 Lts con 19% de descuento. El precio final es de $1.399.999, frente al regular de $1.739.999. Obtené 12 cuotas sin interés con NaranjaX y BNA, 9 cuotas con Banco Ciudad, Banco Provincia y Banco Patagonia, y hasta 6 con Cabal, Mastercard, Visa y American Express.

Mundial 2026

El Grupo Novatech ofrece promociones exclusivas para equiparte antes del Mundial. En la firma Enova podes obtener 25% de ahorro en TVs, 25% en la categoría tecnología, 45% en lavado, 40% en refrigeración y 25% en pequeños electrodomésticos.

Además, hay hasta 15 cuotas sin interés con Banco Nación, 12 con Galicia, 9 con Supervielle y 6 con tarjetas Visa y Mastercard. Las ofertas están disponibles en su sitio web oficial (https://www.tiendaenova.com.ar/)

Pipe Store, por su parte, brinda hasta hasta 35% de descuento en productos seleccionados (incluye TVs desde 43" hasta 100") y 10% en celulares Infinix.

Una de las oportunidades más destacadas es una Smart TV Skyworth de 100 pulgadas con 55% de ahorro. Encontrá todas las rebajas en su plataforma (https://pipe.store/).

Hot Sale: tips para evitar estafas

Cada edición del Hot Sale viene acompañada por un aumento de intentos de estafa, ya que los delincuentes aprovechan el gran volumen de usuarios que realizan compras por internet.

Para evitar caer en la trampa, Mercado Libre lanzó una lista de recomendaciones a tener en cuenta antes de realizar un pedido en su sitio web, pero aplican para todas las marcas y tiendas: