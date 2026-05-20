Lionel Messi no para de invertir: los millones que desembolsó para comprar una galería abandonada

La Pulga volvió a sorprender con una nueva inversión, la cual se suma a las operaciones que ya hizo el rubro inmobiliario.

Lionel Messi logró embolsar varios millones con su talento dentro del campo de juego, participando de títulos importantes durante toda su trayectoria deportiva. Los éxitos en Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami, sumados a las conquistas con la Selección Argentina, le permitieron forjar una auténtica fortuna.

Pero no es el único terreno donde la Pulga suele moverse con clase y estilo, ya que también mostró que lo que ganó fue invertido para agrandar aún más su patrimonio. Con los bienes raíces, se formó una tendencia que anticipa cómo podría ser el futuro del jugador una vez que cuelgue los botines y se aleje del fútbol.

El astro volvió a invertir en el rubro inmobiliario y su nueva adquisición llamó la atención.

Lionel Messi compró las antiguas galerías Via Wagner , ubicadas en Turó Park, dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en Barcelona. L a operación se cerró por u$s13.4 millones y fue realizada a través de Edificio Rostower, una de las compañías vinculadas al futbolista.

El inmueble tiene cerca de 4.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y estaba cerrado desde 1993. El proyecto previsto es convertirlo en un complejo de oficinas para alquilar, por lo que la compra apunta a recuperar un edificio sin uso y transformarlo en una propiedad capaz de generar ingresos.

Antes de quedar en manos de Messi, las galerías pertenecían a Santomera Bay, una firma de inversión con actividad en Barcelona y Madrid. Esa compañía había reunido los distintos locales que formaban parte del espacio, ya que la galería estaba dividida entre varios propietarios.

La compra se hizo mediante Edificio Rostower, una sociedad que a fines del año pasado se convirtió en una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión y empezó a cotizar en Portfolio Stock Exchange. La empresa forma parte de Limecu España 2010, creada en abril de 2010 para administrar negocios del jugador en ese país.

Messi Oua Group La sociedad que maneja las propiedades del argentino en España sumó esta reconocida galería de Barcelona. Oua Group

No son las únicas: las otras propiedades de Messi en España

La compra de Via Wagner se suma a otras inversiones que Messi ya tenía en España, sobre todo dentro del negocio hotelero. Desde 2017, el futbolista empezó a incorporar establecimientos turísticos y reunió una cartera con presencia en destinos de playa, montaña y zonas de alto movimiento.

El primer hotel que sumó fue el de Sitges, en la costa catalana. En 2018 incorporó el histórico Es Vivé, en Ibiza, por una cifra cercana a u$s34.9 millones. Dos años después amplió su cadena con el entonces Hotel Fona Mallorca, ubicado en S’Illot, una localidad costera de la isla de Mallorca.

La lista también incluye un hotel en Baqueira, dentro de la estación de esquí Baqueira Beret, pensado para el turismo de invierno. En febrero de 2023 abrió el hotel de Andorra, mientras que en Andalucía aparece el Hotel Sotogrande Club Marítimo, situado en el puerto deportivo de Sotogrande.

Dentro de la estructura española también funciona Leo Messi Management, la sociedad dedicada a la gestión de sus derechos de imagen. En 2023, el holding vinculado al jugador facturó u$s127 millones y obtuvo ganancias por u$s17.5 millones.

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El patrimonio actual de Lionel Messi

El patrimonio actual de Lionel Messi está estimado en u$s850 millones. Además de sus inversiones inmobiliarias en España, su fortuna incluye propiedades en Estados Unidos, entre ellas departamentos en Miami, un piso completo adquirido por u$s7.3 millones y una mansión frente al agua en Fort Lauderdale por u$s10.75 millones.

También conserva una estructura fuerte de ingresos comerciales. Su vínculo con Adidas es uno de los acuerdos más importantes de su carrera, mientras que su llegada al Inter Miami sumó un contrato cercano a u$s60 millones por temporada y una futura participación del 10% en la franquicia. A eso se agregan sus derechos de imagen, administrados dentro de su esquema empresarial familiar.