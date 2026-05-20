Traje robot y vehículo: el invento que te convierte en un Transformers por u$s650.000

Una empresa ha logrado desarrollar un aparato capaz de cumplir el sueño de muchos: poder transformarse en los robots más famosos de Hollywood.

Millones de personas vieron “Transformers”, ya sea en la televisión cuando eran chicos o en su llegada al cine de la mano de Michael Bay, y muchos soñaron con la posibilidad de tener uno como los protagonistas de la saga . En este caso, la tecnología volvió a superar a la ficción con la llegada de este invento.

Si bien no está inspirado directamente en los autos que se transforman en humanoides, sí tiene un enorme parecido por la función que lo vuelve tan único entre todos los prototipos presentados con estas características. Además, el público podrá acceder a él, siempre que pueda pagar una enorme suma de dinero.

El invento se llama GD01 y fue presentado por Unitree, una empresa china conocida por sus desarrollos en robótica. No se trata de un traje liviano que se ajusta al cuerpo, sino de una máquina tripulada de gran tamaño con una cabina interna para que una persona pueda ingresar, sentarse y manejarla desde adentro.

La comparación con un "Transformers" aparece porque puede cambiar su forma de desplazamiento. En posición vertical se mueve sobre dos piernas, como un robot bípedo, pero también puede bajar su estructura y avanzar sobre cuatro apoyos. Esa segunda configuración le da más estabilidad y le permite atravesar superficies donde una postura erguida sería más difícil de sostener.

El modelo mide cerca de 2,7 metros de alto y pesa alrededor de 500 kilos con el piloto dentro. Por esas dimensiones, queda más cerca de un vehículo robótico que de un exoesqueleto tradicional. Su diseño está pensado como un "mecha" civil, una categoría que mezcla la lógica de los robots gigantes de ficción con una plataforma real capaz de transportar a una persona.

En la demostración difundida por la compañía, el robot aparece caminando, cambiando de posición y derribando una pared de bloques. Ese video fue clave para instalar el impacto del invento, porque mostró una máquina funcional y no solo una maqueta o una animación. Aun así, todavía hay aspectos importantes que no fueron detallados de forma completa, como la autonomía, los sistemas de control y los límites reales de uso.

Embed - Unitree Unveils: GD01, A Manned Transformable Mecha, from $650,000

Los detalles técnicos de este invento y cuál es su proyección

El GD01 fue anunciado con un precio cercano a u$s650.000. Ese valor lo aleja del mercado masivo y lo coloca en una franja pensada para empresas, eventos, parques temáticos, exhibiciones o clientes con capacidad de pagar una máquina experimental de alto impacto visual.

Entre sus características principales aparecen la cabina para un piloto, la estructura de gran tamaño, el peso de media tonelada y la capacidad de alternar entre modo bípedo y cuadrúpedo. La compañía también lo presenta como un vehículo civil, un detalle importante porque marca una orientación comercial alejada del uso militar para esta primera etapa.

La información técnica disponible todavía es limitada. No se precisaron datos centrales como duración de batería, velocidad máxima, capacidad de carga, comportamiento en escaleras, respuesta ante pendientes o sistemas de seguridad para operar cerca de otras personas. Por eso, aunque el producto ya tiene precio, su uso práctico todavía parece más cercano a la demostración y al entretenimiento que a una herramienta de trabajo cotidiana.

La proyección del GD01 pasa por dos caminos. El primero es inmediato y tiene que ver con la exposición pública: ferias tecnológicas, contenidos virales, atracciones y demostraciones de marca. El segundo es más largo y depende de mejoras concretas en estabilidad, control y seguridad. Si esos puntos avanzan, este tipo de robot tripulado podría encontrar aplicaciones en entrenamientos, tareas en terrenos difíciles o pruebas de movilidad para sectores industriales.