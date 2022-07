La inspiración de Pinterest ingresa a las ventas: de qué se trata la función esperada por los consumidores

pinterest 3.jpg Pinterest. Pinterest

"El usuario sueña con las opciones tan lindas que ofrece la aplicación, pero finalmente el producto está en Alemania o Francia, cuando nosotros estamos en Argentina, del otro lado del mundo. Sin contar que a veces no es tan fácil conseguir cosas importadas", aseguró en exclusiva con Ámbito María Laura Corral Acosta, directora de ventas para Latinoamérica.

Por ello, "los anuncios y herramientas para las empresas ofrecen al usuario una opción local para que ese sueño se transforme en realidad", justificó. Y añadió: "A diferencia de otras plataformas, el anuncio viene a mejorar y añadir valor a la experiencia del usuario".

Entonces, la experiencia del usuario es uno de los pilares fundamentales de Pinterest ya que -según Acosta- "el consumidor utiliza la aplicación para planificar proyectos pequeños -como una rutina de ejercicio-, proyectos estacionales -informarse de las tendencias de verano- y aquellos grandes momentos de la vida, como el casamiento".

En ese sentido, también resulta fundamental contar con contenido. Desde hace ocho años, Pinterest trabaja con creadores de contenido local que permiten obtener audiencia local. En Argentina, se está solidificando al punto de que cuentan con más de 10 millones de usuarios mensuales.

El paso final es completar el recorrido del usuario y, para ello, se requiere de un personaje esencial: las marcas, ya que permiten "agregar contenido y que encuentres la inspiración necesaria para crear tu vida ideal", dijo María Laura. Y diferenció sus intereses: "Las empresas tienen acceso a una audiencia muy activa y con la intención de tomar una acción en la plataforma, que es un lugar completamente seguro, ya que no permitimos las conversaciones políticas".

Además, el 97% de las búsquedas principales en Pinterest no tienen marca y están compuestas de dos o tres términos de consulta, es decir, la mayoría de los consumidores no escriben el nombre de una empresa. Por eso, la plataforma resulta un espacio tan eficaz para llegar a las personas mientras aún están pensando en su próxima compra y todavía no se decidieron por una marca.

Además de Argentina, Colombia y Chile fueron los otros dos países latinoamericanos donde Pinterest lanzó las nuevas funciones, ya que "es una región muy representativa y con un impacto muy fuerte". A nivel global, hay más de 400 millones de usuarios activos al mes: "Tras Estados Unidos, Brasil ocupa el segundo puesto, con más de 40 millones; México 19 millones; Colombia 12 millones; Argentina 10 millones; y Chile 4 millones. Somos casi 100 millones de personas", expresó la líder de ventas.

Aquellos nuevos mercados se suman a Brasil y México, donde los anuncios están disponibles desde el año pasado. De esta manera, forman parte de la expansión global del programa de anuncios de Pinterest.

Pinterest: en qué consisten las nuevas funciones

API para compras

Según la plataforma, la visión de la API para compras inspira al comercio y además permite obtener un nivel de precisión del 97% para los datos de precios y disponibilidad, ideales para las empresas. "Pinterest está ampliando sus inversiones en funciones de compras y medición para mejorar más eficientemente la calidad de los datos de los productos de los comerciantes", aseguran en un comunicado.

También facilita que las empresas creen y carguen catálogos a través de su plataforma. Sin contar que -gracias a la API- los precios y el stock se actualizarán automáticamente.

Etiquetado de productos en Pines

El etiquetado es la función de compras que permite a los comerciantes hacer que sus Pines de estilo de vida sean artículos para comprar. Y también ayuda a los usuarios a pasar fácilmente de la inspiración a la acción.

Con el etiquetado de productos, los comerciantes pueden agregar productos de su catálogo a las imágenes de escenas. Mientras que los usuarios pueden comprar fácilmente los artículos exactos que les gustan de las imágenes que encuentran.

Videos en catálogos

Durante el año pasado, Pinterest observó resultados prometedores de formatos de anuncios parecidos a los videos frente a formatos estáticos (la CTR aumentó un 158%, el CPC disminuyó un 42% y el CPA bajó un 58%4) en la plataforma. Por ello, habilitó los activos de vídeo en los catálogos de productos para que los usuarios puedan ver el producto desde varios ángulos cuando toman una decisión de compra.

Pestaña Comprar en el perfil de empresas

Con la nueva pestaña, los comerciantes pueden mostrar fácilmente los productos que se pueden adquirir. Es una superficie comercial de gran intención: el 30% de los comerciantes de Shopify en Pinterest reciben su primer pago atribuido en la pestaña Comprar.

La nueva función no solo permite administrar más fácilmente el grupo de productos directamente en la pestaña Comprar, sino que también ofrece una imagen de portada y descripciones personalizables del grupo de productos, así como una interfaz móvil mejorada para disfrutar de una experiencia de usuario óptima.

Finalmente, la directora con más de 15 años de experiencia en marketing, ventas y operaciones concluyó que "8 de cada 10 personas que usa Pinterest se sienten más positivos tras usar la plataforma. Dado el caos que ya tenemos en nuestras vidas, queremos agregar felicidad y sueños".