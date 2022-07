El modelo híbrido gana en la pospandemia

El estudio “Redefiniendo los modelos de trabajo en Latinoamérica”, realizado por WeWork en conjunto con HSM y Egon Zehnder, reveló que el 85% de las personas encuestadas consideran que el trabajo híbrido es el mejor modelo; mientras que el 100% de los líderes afirma que es su preferido.

Con el objetivo de dar respuesta a estas nuevas tendencias, WeWork también ha incorporado a sus operaciones en la región tres modelos de negocio para que las empresas ofrezcan el beneficio más adecuado a las demandas de sus empleados: All Access (una membresía mensual ilimitada), All Access 10 (una membresía mensual acotada) y On Demand (su modelo bajo demanda).

“Las grandes empresas representan el 60% de nuestros miembros, lo que refleja que cada vez son más las grandes corporaciones las que deciden cambiar el chip, priorizar el bienestar de sus colaboradores y apostarle no sólo a los modelos híbridos de trabajo sino, también, a los espacios flexibles. Estamos contentos de poder brindar soluciones integrales y seguir creciendo junto a ellos”, afirmó Rocío Robledo, Directora de WeWork Argentina. Adicionalmente, lanzó la campaña #Renunciamos, para invitar a los colaboradores latinoamericanos a dejar atrás las viejas prácticas y unirse a la revolución del futuro del trabajo.