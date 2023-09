Yaguaretape, la nueva campaña de Zurich para alentar al rugby argentino

Embed

“Acompañar al deporte argentino es una prioridad para Zurich. Por eso, trabajamos en una serie de iniciativas de la mano de la UAR que nos permiten seguir promoviendo, como desde hace más de 10 años, el rugby como disciplina que incluye a todas las personas. La integración, la formación deportiva, el trabajo en equipo son valores que nos esforzamos por impulsar en el presente y para las futuras generaciones de nuestro país”, explicó Mauro Zoladz, Head of Customer Proposition de Zurich Argentina.

Desarrollada por la agencia Camping is The New Picnic, la propuesta busca mostrar al rugby como un deporte que incluya a todas las personas, resaltar el trabajo del equipo de rugby femenino y acompañar a Los Pumas en el certamen mundialista.

“Estamos muy entusiasmados de presentar una idea que encapsula el espíritu de ‘Un Solo Rugby’: los Pumas portarán la clásica venda con los nombres de las integrantes de la selección femenina, las Yaguaretés. Más que una venda, es un símbolo de la unidad y la igualdad que representa nuestro deporte. ‘Un Solo Rugby’ busca unir a todos bajo una misma pasión y objetivo. Es nuestra forma de decir que, en el rugby, no importa el género, todos somos un solo equipo luchando por el mismo sueño”, completó Diego Luque, Founder & CSO de Camping is the new Picnic.

En 2022, Zurich había lanzado Otro deporte, una campaña que, por primera vez, ponía a las Yaguaretés como protagonistas. Proteger al rugby local sigue siendo una prioridad para Zurich y, en este sentido, promover los valores del deporte, el compañerismo, el trabajo en equipo, la garra y el bienestar. Parte de estas acciones están vinculadas a una misión más amplia de la compañía que, dentro de la estrategia de sustentabilidad, apunta a proteger a las personas y al planeta donde se llevan adelante acciones positivas para la comunidad y el medio ambiente.