YPF Black Nordelta ganó el premio a la mejor estación del mundo + Agregar ámbito en









La estación de servicio del barrio bonaerense fue distinguida en una competencia internacional que reunió a 24 tiendas de 10 países. El reconocimiento valoró su propuesta gastronómica, la experiencia del cliente y su modelo de atención, que combina servicios, espacios de encuentro y gastronomía de autor.

La estación está ubicada en Av. de los Lagos 330, en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

YPF Black Nordelta ganó el primer puesto en Best Foodvenience Store in the World 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes del retail de conveniencia, que premia a la mejor estación de servicio con propuesta gastronómica del mundo.

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Durante la competencia participaron 24 tiendas de 10 países. Las estaciones fueron evaluadas por un jurado internacional de expertos y por una votación de la industria. Se analizaron la experiencia del cliente, la excelencia operativa y el desempeño comercial.

“Quiero felicitar a todos los que hicieron posible que YPF Black Nordelta sea elegida la mejor estación del mundo y a cada persona que trabaja en nuestras estaciones y tiendas FULL, que son la cara de YPF todos los días en cada rincón del país”, agradeció Horacio Marín presidente y CEO de YPF.

YPF Black Nordelta, ubicada en Av. de los Lagos 330, en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, fue destacada por el jurado como una verdadera estación de destino: "Una verdadera tienda de destino que la gente visita necesite o no combustible, con comida dirigida por chef, café especial y espacios para trabajar, reunirse y alojarse"

La propuesta de YPF Black Nordelta se distingue por combinar servicios y experiencias en un mismo espacio. Su oferta incluye gastronomía de autor, con hamburguesas CARNE del chef Mauro Colagreco, y café de especialidad acompañado de pastelería premium.

Además, ya inauguró su primera sucursal en conjunto con McDonald’s, ubicada en Vicente López. El concepto también incorpora espacios pensados para trabajar, reunirse o hacer una pausa, junto con el servicio YPF Pit Stop, que permite realizar chequeos rápidos del vehículo.

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