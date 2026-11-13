Motosierra: el Gobierno retira el subsidio fijo del 30% a los colectivos a gas y del 50% a los eléctricos

El impacto fiscal de la medida es casi nulo, pero se inscribe en una reformulación general de las tarifas de referencia y los costos por kilómetro llevado a cabo por la Secretaría de Transporte para todas las líneas del AMBA que dependen de la Nación.

La empresa Metropol incorporó a su flota 149 unidades a gas para circular en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno eliminó los subsidios del 30% por pasajero para 33 colectivos motorizados a gas y del 50% para solo 3 coches eléctricos de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que dependen de la Nación, según lo indica la resolución 83/2026 de la Secretaría de Transporte que se publicó en el Boletín Oficial de la fecha. La medida tiene impacto fiscal casi nulo.

En lo esencial, la resolución elimina los montos fijos y los reemplaza por un diferencial vinculado a los costos de las empresas. La medida provocaría la cancelación de inversiones previstas , según indicaron fuentes del sector consultadas por Ámbito.

La norma establece una nueva manera de calcular la Tarifa Teórica de Referencia (TTR) lo que implica también una nueva manera de establecer las compensaciones a las empresas del sector. Según datos de la Administración Pública Nacional (APN), en septiembre pasado el gasto en subsidios de colectivos creció 67,6% real, al sumar $161.750 millones.

En cambio, el monto fijado para octubre de 2026 fue de $101.728,45 millones según indica la Resolución 80/2026 publicada el 2 de noviembre de este mes, que aprobó la actualización de costos y compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU). Ese montó implicó una caída real del 13% respecto del 2025.

En esa resolución, además, se autorizó el pago de $38.840,84 millones en concepto de diferencias de recaudación acumuladas entre junio y septiembre de 2026 a liquidarse a partir de noviembre. Se trata de meses en los que las empresas no percibieron nada.

Ahora el Gobierno establece una nueva metodología para calcular el subsidio de las empresas de transporte en sus diferentes versiones de diésel, electricidad y gas, y a partir de ello, los subsidios correspondientes.

El año pasado, la Secretaría de Transporte incorporó las unidades a GNC y eléctricas a la estructura de costos del AMBA nacional. Luego en enero de este año creó el reconocimiento diferencial en la Tarifa Teórica de Referencia de 30% por pasajero transportado en unidades a GNC y 50% en unidades eléctricas. El pasado 31 de mayo el Gobierno decidió mantener ese reconocimiento para los colectivos con energía alternativa

En octubre, mediante otra resolución, estableció una nueva estructura de costos vigente hasta enero de 2027. Se determinó el costo por km por tipo de energía y costo ponderado que reconoce la amortización de infraestructura de carga y el costo financiero de las unidades. Según datos oficiales, el parque del Área Metropolitana que depende de la Nación está integrado por 6.855 colectivos, 33 a GNC y 3 eléctricos.

Con la nueva medida desaparece el adicional fijo del 30% (GNC) y del 50% (eléctricos). En su lugar se determinan TTR por tipo de energía, a partir del costo por km de cada tecnología fijado hasta enero de 2027.

Cómo funcionarán los subsidios del Gobierno nacional

La medida indica que la Autoridad de Aplicación puede revisar y actualizar los parámetros de la TTR por tipo de energía según la evolución de costos relativos, el grado de incorporación tecnológica y la sustentabilidad económica del sistema.

El boleto de colectivo va a mantener un componente fijo y uno variable según el uso de las tarjetas SUBE, con pasajes para servicios expreso del 25% y expreso por autopistas del 75%.

Como el subsidio al gas y la electricidad deja de ser un monto fijo, ahora se maneja como un diferencial de costos respecto del diésel. En el caso del gas, estiman fuentes empresarias, sería de entre 6% y 14% por kilómetro y por ello el monto final quedaría abajo de la mitad de lo que venían percibiendo.

Por otro lado, las empresas advierten que hasta ahora se cobraba un porcentaje fijado por escrito en una norma que ahora se reemplaza por un parámetro que la Secretaría puede recalcular en cualquier momento, lo que genera incertidumbre.

Señalan que ante la medida se van a suspender inversiones que estaban previstas por parte de líneas nacionales y advirtieron que el impacto fiscal de la misma es casi nulo ya que hay solo en operación en la zona AMBA 33 unidades a gas y 3 eléctricas.

Una de los grupos mas perjudicados por la medida es Metropol que está embarcada en un proceso de transformación de su flota. Hace un año invirtió u$s45 millones para traer al país desde China 149 unidades a gas, gracias a incentivos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.