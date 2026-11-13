Microsoft sufre una caída mundial que afecta a empresas, gobiernos y millones de usuarios

La interrupción, que comenzó el jueves, alcanzó a distintas herramientas de Microsoft 365, entre ellas SharePoint, Copilot, OneDrive y Defender XDR. Usuarios de distintas regiones reportan problemas para acceder a sus cuentas y servicios, mientras la empresa trabaja en una solución.

Microsoft registra una interrupción de sus servicios que afecta a usuarios particulares , empresas y algunas operaciones gubernamentales en distintas partes del mundo. La falla - que comenzó el pasado jueves y todavía se mantiene vigente - impide el acceso al servicio de mails Outlook y también alcanzó a otras herramientas de la compañía, como Teams , SharePoint y Copilot .

En la última actualización de servicio, publicada este viernes por la mañana, Microsoft informó que detectó un “progreso de recuperación alentador” en sus servicios de correo electrónico. A través de un comunicado publicado en X, la compañía señaló que “el rendimiento de la entrega de correo electrónico está mejorando en una parte cada vez mayor de la infraestructura de Microsoft 365 afectada”. Sin embargo, advirtió que el servicio todavía puede presentar interrupciones puntuales para algunos usuarios.

"Nos estamos enfocando en la recuperación de los entornos afectados restantes, al mismo tiempo que priorizamos la reducción de la cola de correos y el backlog. La ventana de tiempo de espera extendida de 48 horas para correos electrónicos sigue vigente para ayudar a proteger los mensajes retrasados mientras la entrega se pone al día", detallaron desde el gigante tecnológico.

La empresa mantiene así las medidas de recuperación sobre los entornos que todavía presentan dificultades y trabaja para reducir la acumulación de mensajes pendientes de entrega. Mientras tanto, continúa vigente la ventana de espera extendida de 48 horas para proteger los correos electrónicos demorados hasta que el servicio normalice su funcionamiento.

El escenario muestra una mejora en los resultados de las tareas de recuperación, dado que inicialmente la empresa comunicó que las medidas implementadas para solucionar la falla y mejorar el funcionamiento de sus plataformas no estaban dando los resultados previstos .

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

La empresa también indicó que comenzó a extender esas medidas a las distintas regiones afectadas, aunque advirtió que el proceso de recuperación todavía se encuentra en marcha.

Es que el alcance de la interrupción que comenzó este jueves y continúa este viernes, es global. La empresa había señalado que "el problema podría afectar la conectividad al servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región". Además, explicó que varios servidores dejaron de funcionar de manera inesperada, lo que generó una sobrecarga en el resto de la infraestructura.

Un portavoz de Microsoft precisó a Reuters que los inconvenientes se concentraban en Exchange Online, el servicio que administra los buzones de correo de Microsoft 365.

La plataforma reúne herramientas de uso extendido, como Outlook, la suite de Office, el asistente de inteligencia artificial Copilot y la aplicación de mensajería Teams. Según los datos publicados por la compañía, más de 430 millones de personas utilizan las aplicaciones de Microsoft 365 y más del 90% de las empresas que integran la lista Fortune 500 utilizan Copilot.

Caída global de Microsoft: la explicación de la empresa

Ante la persistencia de los problemas, la compañía puso en marcha un mecanismo alternativo para intentar recuperar el funcionamiento de sus plataformas. Entre las medidas anunciadas, mencionó la implementación de sistemas automatizados para identificar y reiniciar los servidores que no respondan.

"Ahora estamos aplicando este cambio de manera más amplia. También estamos preparando sistemas de recuperación automatizados para detectar y reiniciar continuamente los servidores que no responden, con el fin de mantener la estabilidad del servicio mientras se implementa este cambio", señaló Microsoft.

Sin embargo, la empresa reconoció posteriormente que los primeros intentos no habían conseguido mejorar la situación como esperaba: "Las medidas que hemos tomado hasta ahora no han proporcionado el alivio esperado".

Durante las primeras horas de la jornada, Microsoft había informado que logró resolver una interrupción de Teams que afectaba a usuarios de Norteamérica. Pese a ese anuncio, los problemas en otros servicios continuaron.

Archivo. La caída de Microsoft vuelve a poner el foco sobre la concentración de infraestructura digital. Microsoft Outlook

Desde Australia, el ministro del Interior, Tony Burke, confirmó que había mantenido conversaciones con el principal ejecutivo de Microsoft en el país y con el coordinador nacional de ciberseguridad del Gobierno para analizar el alcance de la falla. Además, señaló que la empresa comparó el episodio con el apagón informático que sufrió CrowdStrike en 2024.

"Ellos (Microsoft) no creen que estén lidiando con un ciberataque. Creen que, en cierto modo, están lidiando (con algo) similar a lo que vimos con CrowdStrike, donde una actualización salió mal", declaró Burke ante periodistas en Sídney.

El último incidente importante que registró Microsoft fue durante septiembre, cuando una interrupción que se prolongó durante varios días afectó a Microsoft 365, incluida la plataforma Outlook. En aquella oportunidad, la compañía atribuyó la falla a una "configuración de autenticación principal" que impedía a los usuarios ingresar al servicio.

El impacto de la caída de Microsoft en empresas y gobiernos

Como ocurrió con diversos episodios más allá de Microsoft este año, la interrupción de servicios como Microsoft 365 repercute en las actividades de empresas y organismos públicos de distintos países.

En Estados Unidos, la compañía de tecnología industrial Workhorse Group Inc. debió postergar una conferencia telefónica prevista para presentar sus resultados trimestrales debido a los problemas en los servicios de Microsoft.

Los inconvenientes también alcanzaron a organismos públicos de Asia. En Singapur, la Agencia de Tecnología Gubernamental informó que los correos electrónicos del Gobierno estaban fuera de servicio y que trabajaba junto con Microsoft para restablecerlos. En Filipinas, fue la Corte Suprema la que debió comunicar que la interrupción del servicio afectó algunas de sus operaciones, entre ellas las respuestas por correo electrónico.

Desde Japón, el subsecretario jefe del gabinete, Masanao Ozaki, confirmó que la falla había alcanzado la infraestructura informática del Ejecutivo. Frente a esa situación, las autoridades aseguraron que seguían de cerca los acontecimientos y que habían dispuesto herramientas alternativas de comunicación, como los teléfonos.

El sector aerocomercial también registró dificultades, aunque las compañías aclararon que sus vuelos no sufrieron alteraciones. Air India redirigió temporalmente sus servicios de correo electrónico para garantizar que las consultas de los clientes continuaran llegando sin interrupciones. Por su parte, IndiGo reportó problemas en sus sistemas de soporte por correo electrónico, que limitaron su capacidad para recibir consultas, aunque indicó que sus otros canales de atención seguían funcionando.

La interrupción también tuvo efectos sobre otras compañías tecnológicas. OpenAI y Anthropic informaron por separado que experimentaban dificultades para conectarse con herramientas de Microsoft 365, lo que amplió el alcance de los inconvenientes a plataformas de inteligencia artificial que utilizan servicios de terceros para interactuar con distintas aplicaciones.

Qué servicios de Microsoft están afectados por la interrupción

La caída impacta en distintas herramientas del ecosistema Microsoft 365, que muchas empresas y empleados utilizan a diario para gestionar correos electrónicos, organizar reuniones, trabajar con documentos y acceder a funciones de inteligencia artificial.

Según la compañía, las prestaciones que dependen del correo electrónico o de los servicios de Microsoft Exchange Online son las que presentan dificultades. El alcance varía según la aplicación: