Escándalo en Nvidia: las infidelidades de Jensen Huang ponen a su esposa bajo el reflector

Lori Huang, quien ha estado casada con el director ejecutivo de Nvidia por más de 40 años, se distingue de las parejas de otros titanes de la tecnología por lo reservada que suele ser.

Por Erin Griffith and Don Clark. En noviembre de 2021, Jensen Huang asistió a la cena anual de la Asociación de la Industria de Semiconductores en San José, California. Esa noche, la organización le otorgó a Huang, director ejecutivo de Nvidia su máximo reconocimiento, nombrado en honor del cofundador de Intel, Robert Noyce.

Huang llegó temprano con su esposa, Lori Huang , y de inmediato se dirigió al bar de la recepción previa a la cena, comentando que era la primera vez que salía de su casa desde que comenzó el confinamiento por el Covid-19 en marzo de 2020. Le presentó a su pareja a los periodistas que se agruparon cerca, pero ellos principalmente hablaron con él.

Para cuando Huang recibió el premio, habían pasado dos horas. El líder de Nvidia subió al escenario con una botella de vino tinto y dos copas, compartiéndolas con un moderador y llevando la conversación hacia temas inesperados. Todo el tiempo, Lori Huang permaneció en un segundo plano .

Durante más de 40 años, Lori Huang ha estado al lado de Jensen Huang, mientras él convertía su incipiente empresa emergente de chips en una de las compañías más valiosas del mundo. El éxito de Nvidia lo convirtió en una estrella internacional de los negocios . Su rostro está en suéteres, sus características chaquetas de cuero se han convertido en artículos de colección y su patrimonio neto se ha disparado a casi 150 millardos de dólares.

Eso cambió esta semana, cuando Jensen Huang, de 63 años, reveló que tuvo una aventura amorosa con una ejecutiva identificada por el gobierno de Estados Unidos como una espía china. En su confesión, que compartió en un mensaje a los empleados de Nvidia, Huang se disculpó con su esposa, así como con sus dos hijos, quienes trabajan en Nvidia, empujándolos al reflector.

La explosiva noticia tuvo repercusiones para la seguridad nacional y la economía de EEUU. El papel de Nvidia como el principal proveedor de chips de la industria de la inteligencia artificial hace de Huang una pieza clave para un sector que ha llegado a dominar el mercado de valores.

También tiene repercusiones para su vida personal. La confesión de Huang ha alimentado la especulación sobre el destino de su matrimonio de 41 años con su esposa, de 64 años. Ella es presidenta de la Fundación Jen-Hsun Lori Huang, que tenía 9.000 millones de dólares en activos para 2024, incluyendo 6.000 millones de dólares en nuevos fondos ese año. De los 922 millones de acciones de Nvidia de Jensen Huang, más de la mitad pertenecen a un fideicomiso donde su esposa y él son cotitulares, según registros financieros. Ella también es la única administradora de un fideicomiso que posee alrededor de 5.000 millones de dólares en acciones de Nvidia.

Lori Huang se une a un pequeño grupo de esposas de titanes de la tecnología que han tenido que lidiar con la infidelidad pública. La lista incluye a MacKenzie Scott, exesposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y a Melinda French Gates, exesposa del cofundador de Microsoft, Bill Gates. La exesposa multimillonaria de un magnate de la tecnología se ha convertido en un elemento tan habitual de la cultura popular estadounidense que inspiró personajes en El diablo viste a la moda 2 y la comedia Todo el dinero de Maya Rudolph.

El perfil público de Lori Huang se destaca entre las esposas y exesposas actuales de poderosos líderes empresariales por lo reservada que ha sido. Ella no ha promovido su trabajo filantrópico en entrevistas o en el circuito de conferencias.

“Lori es inusualmente discreta para los estándares de las parejas multimillonarias”, dijo George Rush, quien fue coautor de Rush & Molloy, una columna de chismes de larga trayectoria en The Daily News.

Eso le suma intriga a las consecuencias políticas y económicas de la aventura amorosa, señaló Rush. “Bezos y Gates no tenían esta dinámica, donde la relación podría mover los mercados y tener una repercusión global”, dijo. “Es única en su tipo”.

Nvidia declinó hacer comentarios y Lori Huang no respondió a una solicitud de comentarios. (China ha negado las acusaciones de espionaje. Alice Huang, la ejecutiva china acusada de espiar para Pekín, no ha respondido a las solicitudes de comentarios).

Al igual que otras esposas de multimillonarios de la tecnología como Scott, Lori Huang fue fundamental en los inicios de la empresa de su esposo.

Ella lo conoció cuando era una de las pocas mujeres que estudiaban ingeniería en la Universidad Estatal de Oregón a principios de la década de 1980. Él fue su compañero de laboratorio en una clase de fundamentos de ingeniería eléctrica, y la convenció de reunirse con él una vez a la semana para estudiar. Más tarde dijo que conocerla fue “el acontecimiento más importante de la Universidad Estatal de Oregón y de mi vida”.

Después de que la pareja se graduara y se casara, se mudaron a Silicon Valley para trabajar como diseñadores de microchips. Ambos eran conocidos como ingenieros talentosos. Lori trabajó en Silicon Graphics, un fabricante de hardware y software, donde ganaba más que Jensen en LSI Logic, una empresa de semiconductores, comentó él en un perfil de 2023 de The New Yorker.

Pero la pareja tuvo dificultades para encontrar el cuidado infantil adecuado, según La máquina pensante, una biografía de Jensen Huang. Poco antes de que él cofundara Nvidia en 1993, ella renunció a su carrera para criar a sus hijos, Spencer y Madison. Mientras él se perdía sus torneos de karate para sacar adelante su empresa, ella nunca se quejó, recordó él en mayo en el pódcast How I Built This With Guy Raz. “Ese es el regalo que ella me hizo”.

Huang ha expresado con frecuencia su admiración y cariño por su esposa en entrevistas. “Es bueno tener a alguien en tu vida que crea incondicionalmente en ti, que crea que estás haciendo tu mejor esfuerzo”, dijo en una entrevista con una publicación dirigida por la Universidad Estatal de Oregón en 2014. “Necesitas personas así, y Lori siempre ha sido esa persona para mí; desde que tenía 18 años, ella estuvo allí creyendo en mí y sabiendo que podía hacerlo. Incluso cuando yo dudaba de mí mismo, ella no”.

Cuando las acciones de Nvidia de Huang lo hicieron rico, la familia creó un fondo patrimonial que creció a la par de su fortuna. La fundación ha hecho donaciones a la Ópera de San Francisco y ha adquirido capacidad de cómputo para donarla a universidades y organizaciones sin fines de lucro. Los Huang se han mantenido al margen de las donaciones políticas.

A lo largo de todo esto, Lori Huang fue una presencia frecuente en los eventos públicos de Huang, incluidas cenas de Estado, apariciones en conferencias y celebraciones de las donaciones de la pareja a la Universidad de Stanford y a la Universidad Estatal de Oregón. Ella generalmente se mantenía en segundo plano mientras él daba discursos y se codeaba con ejecutivos de la industria y periodistas.

“Ella ha ido a cada conferencia, a cada discurso, sabes, y en cada momento de Nvidia, ella estuvo ahí”, dijo él en una entrevista este año con CNA, una cadena de noticias asiática. “Lori ha estado conmigo durante mucho tiempo, toda nuestra vida”.

Incluso contribuyó a moldear su imagen pública. Junto con su hija Madison, eligió para Huang una chaqueta de cuero de diseñador que se ha convertido en su sello personal. Madison se incorporó a Nvidia en 2020 y Spencer, en 2022. Nico Caprez, esposo de Madison, también trabaja en la empresa.

El mensaje en el que Huang hablaba a los empleados de Nvidia sobre su aventura amorosa concluía con una petición: “Mi familia no tiene ninguna responsabilidad por mis decisiones. Esa responsabilidad es mía. Por favor, denles privacidad”.

Erin Griffith escribe sobre empresas tecnológicas, empresas emergentes y la cultura de Silicon Valley desde San Francisco. Georgia Gee colaboró con la reportería.

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