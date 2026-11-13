Caso Ueno Bank: la Fiscalía amplió la imputación contra Santiago Peña por presunta asociación criminal

El expresidente cumple prisión preventiva. El Ministerio Público sostiene que habría usado el Banco Central para favorecer al Grupo Vázquez.

La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña e incorporó el presunto delito de asociación criminal a la investigación por el caso Ueno Bank. El exmandatario ya estaba imputado en el expediente y cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.

La ampliación también alcanza a Carlos Carvallo Spalding , expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y de Financiera Ueno, y a Insfrán Ibarrola , superintendente de Bancos del organismo. Ambos ya estaban imputados en la misma causa.

En paralelo, el Ministerio Público presentó cargos contra Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González , exintegrantes del directorio del BCP. Los tres fueron detenidos este viernes, en una jornada en la que se allanaron sus domicilios. Durante los operativos se incautaron tres certificados de depósitos de ahorro de Ueno Bank y dispositivos electrónicos que serán analizados en la investigación.

Según el escrito de imputación, Peña habría encabezado desde la Presidencia una estructura que buscaba condicionar las decisiones de los organismos de control financiero en beneficio del Grupo Vázquez y de Ueno Bank . Los fiscales sostienen que el exmandatario habría ubicado en puestos clave del Banco Central a personas de su confianza o con vínculos previos con el grupo.

El Ministerio Público afirma que los integrantes de esa presunta estructura se habrían repartido tareas para evitar que la entidad fuera intervenida y garantizar que siguiera operando. En ese marco, atribuye a Peña haber dado instrucciones para que no se interviniera el banco y haber buscado contener la difusión de alertas sobre su solvencia.

La imputación también menciona presuntas reuniones reservadas entre Peña y Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, en la residencia oficial de Mburuvicha Róga. Según la hipótesis fiscal, esos encuentros habrían servido para coordinar acciones en favor del grupo empresarial.

El nuevo cargo se suma a los que ya se investigaban en el expediente, entre ellos lesión de confianza y administración en provecho propio.

Caso Ueno Bank: se entregó Marco Aurelio González, exdirector del Banco Central de Paraguay

El exmiembro del directorio del Banco Central de Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, se presentó este viernes ante la Policía Nacional, luego de que un operativo para detenerlo terminara sin resultados porque no fue encontrado en su domicilio. Tras el procedimiento, las autoridades lo habían declarado prófugo, aunque su defensa sostuvo que atravesaba un problema de salud y que decidió entregarse voluntariamente para evitar especulaciones sobre una posible fuga. Se lo acusa de estar al tanto del estado de insolvencia de Ueno Bank desde 2025.

Acompañado por su abogado, Arturo Daniel, González llegó antes de las 8 de la mañana a la Dirección Contra el Crimen Organizado, donde se activaron los procedimientos correspondientes. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía y fue trasladado ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde prestó declaración indagatoria.

Marco Aurelio González.

Horas antes, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional habían allanado su vivienda en la ciudad de Luque, con una orden de detención, pero no lo encontraron en el inmueble. Ante esa situación, las autoridades lo declararon prófugo.

Desde la institución policial informaron que, una vez concretada su presentación, aguardaron la convocatoria de la Fiscalía para avanzar con el traslado del exfuncionario.