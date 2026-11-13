Rodolfo Walsh, María Gabriela Epumer y una historia de terror en tres películas argentinas

Diego Cremonesi interpreta a Rodolfo Walsh en la película de Paula de Luque. (Foto: "Escritor")

Tres películas muy distintas renuevan esta semana la cartelera del cine nacional: "Escritor", de Paula de Luque, sobre el momento en que Rodolfo Walsh pasó de la ficción policial a la investigación de un crimen real, "Perfume", de Lucía S. Ruiz, cariñoso documental sobre la rockera María Gabriela Epumer, y "El llanto del perro", de Venzi & Piccardo, historia de terror donde una chica solitaria se junta con quien no debe (y reaparece Juan José Camero).

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María Gabriela Epumer, en sus propias imágenes "Perfume", sobre María Gabriela Epumer, pudo haber sido un documental biográfico de esos estrictamente cronológicos que van hilvanando material de archivo con testimonios de estudiosos, parientes y vecinos. Pero es otra cosa, es más bien una evocación que va y viene entre fines de los 90 y comienzos del 2000, donde solo ella da testimonio de sí misma, a través de sus registros personales de video, fragmentos de un par de entrevistas y especialmente sus canciones, entre ellas "Princesa ranquel". Suave, casi tímida fuera del escenario, más resuelta cuando está con la guitarra frente al público.

Están, por supuesto, los momentos de grabación y presentación del disco "Perfume", también, entre otras, las actuaciones en Vélez, la Bombonera y Calafate, el festival español Femina Rock, y su orgullo, el manso orgullo de integrar una familia de músicos y ser descendiente del cacique Epumer, el mismo que describe respetuosamente Lucio V. Mansilla en "Una excursión a los indios ranqueles", y que terminó sus días como peón de estancia en Bragado. Un nieto suyo fue guitarrista de Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires. El biznieto, también guitarrista, intérprete de música clásica. Y la tataranieta, guitarrista, compositora, cantante, impulsora de cosas buenas. Murió con apenas 39 años. El último tema de este documental no lo canta ella, sino su hermano Lito Epumer con Pedro Aznar: "Princesa cristal".

Terror psicológico y el regreso de Juan José Camero En "El llanto del perro" no hay gente impulsora de cosas buenas. Parece, porque promete calmar las angustias de alguien que está mal de la cabeza, pero no hay que confiarse. Los personajes principales son dos: una mujercita alterada que necesita calma, y una mujer calma que le brinda una especie de tratamiento. "Entra lo bueno y sale lo malo. Entran certezas y salen las dudas", debe repetirse esta gansada la pobre enferma si quiere sentirse mejor. Y lo que sale también es la voluntad de pensar y tomar decisiones. De eso se ocupa la terapeuta, llamémosla así, que todavía no sabemos qué intenciones tiene. Hasta ahí nos mantenemos dentro de lo que se llama terror sicológico.

Miranda de la Serna y Clara Kovacic protagonizan “El llanto del perro”, el debut de Federico Venzi y Jano Piccardo en el terror psicológico. Pero hay un episodio muy feo con un perro en el camino, un caserón apartado con adornos caninos, hay sonidos raros, pesadillas que se sienten como reales, y una persona que mejor no verla. Cuando la infeliz la vea ya puede ser tarde, nunca se sabe. Como se advierte, acá hay una idea interesante en un envoltorio de recursos clásicos. Los autores son debutantes bien orientados. Fotografía, ambientación, música, cumplen debidamente. Miranda de la Serna y Clara Kovacic se lucen. Y como bonus aparece, o deberíamos decir reaparece, Juan José Camero, aquel Nazareno Cruz que se convertía en lobo cuando joven. Entra un poco de nostalgia al decir esto.

Rodolfo Walsh y el origen de “Operación masacre” Un poco de historia. El 9 de junio de 1956 los generales Valle y Tanco encabezaron un levantamiento cívico-militar contra el gobierno del general Aramburu y el almirante Rojas. Pero estos ya estaban advertidos. La represión fue desproporcionada. Valle y muchos oficiales y suboficiales cayeron fusilados. Tanco y otros hallaron refugio en la Embajada de Haití. Hubo más de un civil muerto en algunas comisarías, y 12 hombres que estaban en una casa oyendo la pelea Lausse-Loayza terminaron en los basurales de León Suárez con unos cuantos balazos en el cuerpo. Días después, al escritor de cuentos policiales Rodolfo Walsh le dijeron "Hay un fusilado que vive", y lo fue a buscar. Sus averiguaciones le cambiaron la vida, la visión política del país, y su trabajo marcó rumbo en el periodismo de investigación en Argentina. De esto habla "El escritor" en una escenificación de excelente blanco y negro que empieza por aquella noche cuando Walsh estaba en un bar de La Plata y sintió los tiros frente a la Jefatura de la Provincia (la película no lo dice, pero ahí se agarraron feo entre policías y militares sublevados), sigue con el paso a paso para encontrar a ese y otros sobrevivientes de León Suárez, las dificultades para publicar sus hallazgos y la etapa en que fue amenazado y debió mantenerse oculto, para saltar luego a marzo de 1977, con su célebre "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar". Queda para otra ocasión todo lo que hizo entre medio: las investigaciones por el asesinato del gremialista Rosendo García y el abogado Marcos Satanowsky, las diferentes ediciones del libro "Operación masacre" y su versión cinematográfica con un elenco impresionante, su desafortunado paso a los Montoneros, etc. En cuanto a los sobrevivientes, algunos en verdad sabían que esa noche ocurriría una sublevación y estaban esperando la noticia para salir a la calle, entre ellos el gendarme retirado Norberto Gabino, elegido en 1973 como intendente de San Isidro, y el comisario retirado Julio Troxler, asesinado en 1974 por la Triple A. Intérpretes principales de "El escritor", Diego Cremonesi y Vera Spinetta. En el extenso elenco, Carla Pandolfi, Jimena Anganuzzi, Germán de Silva, Luis Ziembrowski, Fabio Aste, Gonzalo Urtizberea, Gustavo Pardi, José María Monje, Fabio Di Tomaso, Nicolás Pauls, Ricardo Merkin y, a destacar, Carlos Portaluppi como Marcelo Sánchez Sorondo, el director de la revista nacionalista católica "Azul y Blanco" que denunció la masacre como una "represalia fuera de todo marco institucional y legal" y dispuso de inmediato la edición de "Operación Masacre" en su editorial Sigla, financiada por el doctor Jorge Ramos Mejía. Esa fue la primera edición, 1957, hoy un incunable. "El llanto del perro" (Argentina, 2025); Dir.: Federico Venzi, Jano Piccardo; Int.: Miranda de la Serna, Clara Kovacic, Lautaro Bettoni, Juan José Camero. "Escritor" (Argentina, 2025); Dir.: Paula de Luque; Int.: Diego Cremonesi, Vera Spinetta, Carla Pandolfi, Carlos Portaluppi, Gustavo Pardi, José María Monje, Fabio Di Tomaso, Germán de Silva, Luis Ziembrowski, Jimena Anganuzzi, Nicolás Pauls, Gonzalo Urtizberea, Ricardo Merkin, Fabio Aste. "Perfume" (Argentina-Uruguay, 2026); Dir.: Lucía S. Ruiz; documental.

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