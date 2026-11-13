Las acciones y los bonos se someten a la última rueda semanal tras conocerse el dato de inflación + Agregar ámbito en









Los activos locales afrontan el cierre semanal tras el dato de inflación más alto desde abril, mientras los mercados siguen la salida del CEO de Nvidia por una relación extramatrimonial con una supuesta espía china.

Última rueda de la semana para las acciones y bonos argentinos.

Las acciones y los bonos se someten a la última rueda semanal después de conocerse el dato de inflación de octubre que marcó su nivel más alto desde abril. A su vez, los mercados internacionales siguen de cerca lo sucedido en Nvidia donde una relación extramatrimonial con una supuesta espía china le valió la salida a su CEO.

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En la jornada previa, el Indec informó que la inflación se aceleró hasta 2,2% en octubre. En lo que va del año acumulan 26,3% y, contra octubre del año pasado, 33,1%. Es el segundo mes seguido de suba: venía de 1,7% en agosto y 1,9% en septiembre, y es el dato más alto desde abril.

A nivel internacional, Nvidia anunció la salida de Jensen Huang. La compañía comunicó la renuncia de su CEO y presidente, con efecto inmediato. Colette Kress, actual CFO, asumirá como CEO interina mientras se busca un reemplazante. La acción llegó a caer 14% durante la jornada y cerró en u$s166,19, con una baja de 4,3%. En noviembre acumula un retroceso cercano al 20%.

Por otra parte, el petróleo sube por nuevos ataques a infraestructura energética. El Brent avanzó 3,3%, hasta u$s95,82, y el WTI ganó 2,6%, hasta u$s88,74. Los ataques contra instalaciones saudíes y las explosiones que afectaron a cuatro petroleros en el estrecho de Ormuz elevaron la preocupación por el suministro global.

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