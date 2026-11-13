GNL de Southern Energy (SESA) en Río Negro: cómo avanzan los buques Hilli Episeyo y Esperanza y cuándo llegarán a la Argentina

El Hilli Episeyo se encuentra en Singapur, donde atraviesa una serie de modificaciones para operar durante 20 años frente a Río Negro. En China, el Esperanza ya tiene unido su casco y suma módulos de proceso.

La estructura agregada del buque Esperanza tiene 85 metros de largo y 62 metros de ancho, lo que permitió extender la eslora total de la unidad hasta unos 390 metros.

El proyecto de Southern Energy (SESA) para exportar gas natural licuado (GNL) desde el Golfo San Matías avanza con dos buques en distintas etapas de transformación. Mientras el Hilli Episeyo recibe adecuaciones en Singapur para iniciar una nueva etapa operativa en la Argentina, el Esperanza , conocido hasta hace poco como MKII, toma forma en un astillero de China, donde ya se completó la unión de las secciones de su casco y se instalaron los primeros grandes módulos de procesamiento.

Las dos unidades serán centrales para poner en marcha el esquema de licuefacción flotante de Southern Energy, la sociedad integrada por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG . En conjunto, tendrán una capacidad nominal de procesamiento cercana a 6 millones de toneladas anuales (Mtpa) , equivalente a unos 27 millones de metros cúbicos diarios de gas .

Como señaló recientemente Marcos Bulgheroni, Group Chief Executive Officer de PAEG , en un encuentro con periodistas, los 27 millones de m3 diarios que demandarán las dos unidades es un volumen adicional a la produccion promedio diaria nacional de 150 millones que deberá incorporarse en los próximos años y que estará destinado exclusivamente a abastecer el proyecto de exportación de GNL. “Representan un incremento de casi 25% de producción adicional de gas, por sobre encima de lo que hoy está produciendo la Argentina” , precisó Bulgheroni.

El ejecutivo puso en perspectiva la escala de esa demanda y dimensionó el esfuerzo productivo que demandará el proyecto: “Nos tenemos que preparar para llenar los dos barcos que están viniendo, el primero el año que viene y el próximo el 2028” . El CEO Group también comparó la iniciativa con el proyecto Argentina LNG de 12 Mtpa , al que definió como una apuesta de mayor escala: el desarrollo de Southern Energy representa aproximadamente la mitad de ese proyecto, aunque constituye un compromiso significativo para la compañía y para el sistema gasífero nacional.

Como anunció Bulgheroni, el cronograma de SESA prevé que el Hilli Episeyo llegue a las costas de Río Negro a mediados de 2027 (a fines de mayo, faltan unos 200 días) y comience a operar comercialmente durante el último cuatrimestre de ese año. El Esperanza , en tanto, tiene prevista su salida del astillero Seatrium durante el cuarto trimestre de 2027 y su incorporación al proyecto rionegrino en 2028.

Hilli Episeyo: trabajos en Singapur para operar 20 años en Río Negro

El Hilli Episeyo, con capacidad para producir 2,45 Mtpa de GNL, se encuentra en el astillero Seatrium, en Singapur. Allí atraviesa un programa de trabajos de ingeniería, adquisición de equipos, reparación y modificaciones técnicas para extender su vida útil y adaptarlo a las condiciones de operación previstas frente a la costa de Río Negro.

La intervención apunta a preparar la unidad para un contrato de 20 años con Southern Energy. Entre las tareas se incluyen adecuaciones en los sistemas de operación y transporte, trabajos sobre la estructura y la incorporación de equipamiento para responder a las condiciones climáticas y a las temperaturas más bajas que encontrará en el Golfo San Matías.

La llegada del Hilli Episeyo está prevista para mediados de 2027 y operación comercial en el último cuatrimestre de ese año.

Uno de los componentes relevantes de la transformación será la instalación de un sistema de amarre flexible, conocido como soft-yoke, que permitirá mantener conectada la unidad a la infraestructura offshore. También se contemplan protecciones y acondicionamientos específicos para el entorno en el que deberá operar.

El contrato de Seatrium comprende el paquete de ingeniería, provisión de equipos y ejecución de las modificaciones necesarias para que el buque pueda afrontar su nueva etapa. El acuerdo había sido anunciado en agosto de 2025 y forma parte del plan de Golar LNG para reposicionar el Hilli Episeyo después de finalizar su operación en Camerún.

El buque Hilli Episeyo, propiedad de Golar LNG. Golar LNG

La preparación y el traslado del buque representan una inversión estimada por Golar en torno a u$s350 millones. Ese presupuesto contempla las tareas de reacondicionamiento, el reposicionamiento, los gastos operativos, el combustible y los seguros durante el período comprendido entre el cierre de su contrato anterior y el comienzo de la operación comercial en la Argentina.

En octubre, el canciller Pablo Quirno visitó las instalaciones de Seatrium en Singapur y mantuvo una reunión con Marlin Khiew, vicepresidente ejecutivo de Energy Americas de la compañía. En esa oportunidad, se informó que el Hilli Episeyo comenzará a operar frente a Río Negro a mediados de 2027. La visita permitió conocer el alcance de los trabajos, aunque no se difundió un porcentaje de avance de la conversión ni una modificación del calendario previsto.

Tras la visita al astillero en Singapur, Pablo Quirno aseguró que Argentina "se consolida como un actor relevante en el mercado global de GNL proyectándose hacia los mercados más dinámicos del planeta".

La participación de Seatrium en el proyecto argentino se produce en un momento de reordenamiento de sus activos y de profundización de su relación con otro actor del negocio marítimo y energético. En septiembre de 2025, la compañía anunció la venta de su astillero AmFELS, ubicado en Brownsville, Texas, a Karpower Valley, una firma vinculada con Karpowership, por u$s50,67 millones. La operación se completó en enero de 2026. AmFELS era la única instalación naval de Seatrium en Estados Unidos y estaba dedicada a la construcción de plataformas y buques para el sector energético. La compañía explicó que la desinversión le permitiría concentrarse en sus capacidades de ingeniería y tecnología, mientras mantiene presencia comercial y técnica en ese mercado.

La relación entre ambas empresas, sin embargo, no se limita a la compraventa del astillero. El 27 de octubre de 2026, Seatrium y Karpowership anunciaron un nuevo memorando de entendimiento para avanzar en el desarrollo conjunto de soluciones flotantes de generación eléctrica e infraestructura digital, inicialmente en Singapur y con potencial de expansión hacia otros mercados del sudeste asiático.

El marco de cooperación contempla alternativas como centrales eléctricas flotantes, centros de datos sobre buques y soluciones híbridas. Las compañías prevén avanzar en las conversaciones para constituir una empresa conjunta, sujeto a acuerdos definitivos y aprobaciones.

El canciller recorrió las obras del buque en las instalaciones de Seatrium, los principales en materia de ingeniería marina y off-shore en Singapur, junto a Marlin Khiew, vicepresidente de la compañía.

Esperanza: el casco ya está unido y comenzaron a instalar los módulos de proceso

En China, el segundo buque destinado a Southern Energy atraviesa una etapa clave de su conversión. El Esperanza, que originalmente era el metanero Golar Fuji y luego fue identificado como MKII, se encuentra en el astillero Yantai CIMC Raffles, donde está siendo transformado en una unidad flotante de licuefacción de gas natural.

El avance más significativo fue la unión de las dos grandes secciones del casco, después de que el buque fuera cortado para incorporar una nueva sección central. La estructura agregada tiene aproximadamente 85 metros de largo y 62 metros de ancho, lo que permitió extender la eslora total de la unidad hasta unos 390 metros. La manga alcanzará aproximadamente 70 metros.

El buque Esperanza tiene fecha de entrega del astillero chino durante el cuarto trimestre de 2027 y comienzo de operaciones en 2028.

La operación de unión se completó luego de 561 días desde el corte del casco, una maniobra de gran escala que permitió integrar la nueva sección con las partes originales del metanero. Tras ese hito, los trabajos avanzaron con la instalación de los primeros tres grandes módulos de proceso, conocidos en la industria como topside modules.

El director técnico de Golar LNG, Morten Skjong, destacó el avance de la construcción y señaló que la unidad empieza a mostrar su configuración definitiva. “Empieza a tomar, realmente, la forma de una FLNG”, describió al referirse a la integración de las secciones y a la instalación de los módulos.

El Esperanza tendrá una capacidad de licuefacción de 3,5 Mtpa, superior a la del Hilli Episeyo. Para el proceso utilizará la tecnología PRICO de Black & Veatch, que también participa en la ingeniería, el diseño de procesos, la especificación y adquisición de los equipos principales y el acompañamiento durante la puesta en marcha.

La planta flotante contará con sistemas de compresión, generación eléctrica, recuperación de calor, instalaciones de proceso y servicios auxiliares. La integración de estos equipos en módulos permite concentrar buena parte de la infraestructura industrial sobre la plataforma marítima, que recibirá el gas natural para procesarlo, enfriarlo y convertirlo en GNL antes de su transferencia a buques metaneros.

Para Southern Energy, la incorporación del Hilli Episeyo y el Esperanza permitirá poner en marcha un esquema de exportación de GNL desde el Golfo San Matías con una capacidad conjunta cercana a 5,95 Mtpa.

Golar LNG prevé que el Esperanza complete su etapa en el astillero durante el cuarto trimestre de 2027. Luego será trasladado a la Argentina para cumplir el contrato de fletamento por 20 años con Southern Energy, con inicio de operación comercial previsto para 2028.

El cambio de nombre también fue confirmado por SESA. Durante una presentación del proyecto, el CEO de Southern Energy, Roberto Freyre, explicó que la decisión respondió a la magnitud de la transformación que atraviesa el buque. “Generalmente, en la industria naviera no se cambian los nombres de los barcos, pero acá hemos decidido cambiarlo porque asumimos que es un barco nuevo”, afirmó. Y agregó: “El MK2 lo hemos rebautizado, y a partir de ahora se llama Esperanza”.

Golar LNG encargó una cuarta unidad FLNG: no es el Esperanza y llegará en 2029

La expansión de la flota de Golar LNG sumó otro capítulo en agosto de 2026, cuando la compañía anunció la firma de un contrato de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) con Yantai CIMC Raffles para desarrollar su cuarta unidad FLNG. La novedad puede generar confusión porque el nuevo buque también utilizará el diseño MKII y tendrá una capacidad de licuefacción de 3,5 Mtpa, igual que el Esperanza.

Sin embargo, se trata de dos unidades diferentes. El propio comunicado de Golar LNG del 13 de agosto precisó que el Esperanza es la primera unidad construida bajo el diseño MKII y que el cuarto FLNG será la segunda de esa arquitectura. La nueva unidad es, por lo tanto, adicional al buque que Southern Energy espera incorporar en 2028.

La diferencia también quedó explicitada en octubre, cuando Golar anunció que había acordado adquirir el metanero Grace Dahlia, construido en 2013 y perteneciente a la naviera japonesa NYK Line. Ese buque será utilizado como base para la conversión del cuarto FLNG. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 177.427 metros cúbicos de GNL, alrededor de un 20% superior a la del Esperanza, lo que le dará mayor flexibilidad para las operaciones de descarga.

La conversión se realizará en el mismo astillero de CIMC Raffles, en Yantai, donde actualmente se construye el Esperanza. La compañía prevé que la nueva unidad esté lista hacia fines de 2029, con un presupuesto total estimado de aproximadamente u$s2.450 millones hasta su entrega en el sitio de destino. Golar informó que busca un contrato de fletamento de largo plazo para el buque y que mantiene conversaciones comerciales para definir su empleo. Con este nuevo pedido, Golar apunta a incrementar alrededor de 40% su capacidad de licuefacción controlada, hasta superar los 12 Mtpa.

Dos buques para el proyecto argentino: casi 6 Mtpa de capacidad

Para Southern Energy, la incorporación del Hilli Episeyo y el Esperanza permitirá poner en marcha un esquema de exportación de GNL desde el Golfo San Matías con una capacidad conjunta cercana a 5,95 Mtpa. La primera unidad aportará 2,45 Mtpa y la segunda, 3,5 Mtpa. En términos de gas natural, el volumen equivale a unos 27 millones de metros cúbicos diarios.

El proyecto se complementa con la construcción de un gasoducto dedicado para conectar la cuenca neuquina con la costa rionegrina. El denominado San Matías Pipeline o gasoducto Tratayén-San Antonio permitirá transportar el gas de Vaca Muerta hasta las instalaciones de licuefacción flotante. La inversión estimada para esa infraestructura se ubica entre u$s1.200 millones y u$s1.300 millones.

Southern Energy proyecta inversiones superiores a u$s15.000 millones durante los 20 años de operación. En materia comercial, la compañía ya firmó un acuerdo de compraventa de GNL con la alemana SEFE por 2 millones de toneladas anuales durante ocho años. En paralelo, trabaja para cerrar nuevos contratos de suministro que permitan colocar la producción de las unidades.