Con las fiestas cada vez más cerca, las familias empiezan a comparar precios para decorar sus casas sin gastar de más.

Con el 8 de diciembre cada vez más cerca, muchas familias argentinas ya empezaron a averiguar cuánto cuesta comprar un árbol de Navidad o renovar los adornos que tienen guardados del año pasado. En 2026, los precios varían bastante según el tamaño del pino y la decoración que se elija.

Desde los clásicos arbolitos verdes hasta los nevados con luces de colores, hay opciones para todos los bolsillos.

Quienes tengan que comprar todo desde cero pueden armar un arbolito de 1,50 metros por $71.897. Este presupuesto incluye el pino artificial, un paquete de bolitas, un juego de luces LED, una estrella y una guirnalda de dos metros.

Las luces, las bolitas y las estrellas pueden hacer una gran diferencia en el presupuesto navideño.

Para quienes busquen gastar un poco menos o no tengan demasiado espacio en casa , algunos comercios ofrecen pinos de 90 centímetros con luces y adornos incluidos desde los $26.000.

E n cambio, quienes quieran apostar por una decoración de lujo pueden llegar a gastar $1.409.500 . Con ese presupuesto se puede adquirir un pino de 2,10 metros con ramas más tupidas, luces inteligentes, bolitas de distintos tamaños y otras figuras para colgar.

Buena parte de la diferencia de precio está en la calidad de los materiales y en la cantidad de ramas que tiene cada arbolito, aunque los accesorios también pueden encarecer bastante la compra.

El tamaño y la cantidad de ramas son algunas de las características que influyen en el precio de los arbolitos. Freepik

Presupuesto paso a paso: pino, luces, esferas y puntera

Más allá del tamaño del arbolito, el presupuesto final dependerá de cuántos adornos se quieran colocar y cuáles se puedan aprovechar de años anteriores. Para quienes necesiten renovar toda la decoración navideña, estos son los precios que se manejan en los comercios argentinos.

Pino

El pino suele llevarse buena parte del presupuesto navideño. Si bien en algunas cadenas de supermercados se consiguen modelos de 1,50 metros por $33.999, los precios son bastante más elevados en los negocios especializados en decoración.

Los arbolitos de mesa o de hasta 90 centímetros cuestan entre $8.900 y $99.000. Los de 1,20 metros se venden por entre $79.000 y $297.000, mientras que los de 1,50 metros van desde los $114.000 hasta los $398.000.

Si la idea es comprar uno más grande, los de 1,80 metros se consiguen desde los $169.000 y pueden llegar a los $525.000. Por su parte, los pinos de alta gama de 2,10 metros cuestan entre $580.000 y $750.000.

Luces

Un juego de 100 luces microLED blancas se consigue por $8.399, mientras que una guirnalda de 300 focos puede costar $38.900.

También hay luces inteligentes que permiten cambiar los colores y los efectos de iluminación del arbolito desde el celular. Un juego de 100 cuesta $109.000, el de 400 se vende por $354.999 y el de 600 alcanza los $478.000. A esto se le puede sumar un sensor de sonido por $143.000 para que las luces cambien al ritmo de la música.

Esferas

Las clásicas bolitas navideñas tienen precios bastante variados según su tamaño, el material con el que están hechas y la cantidad que trae cada paquete.

Una caja de 16 bolitas de cuatro centímetros cuesta $6.900, mientras que las de seis centímetros se consiguen en paquetes de ocho unidades por $5.700. Las más grandes, de ocho centímetros, se venden en juegos de cuatro por $5.300.

Para quienes quieran renovar buena parte de la decoración, hay conjuntos de 25 bolitas con diseños navideños por $29.900 y cajas de entre 20 y 31 adornos surtidos que cuestan entre $32.800 y $42.000.

Entre las alternativas más caras aparecen las bolitas de terciopelo de 25 centímetros, que llegan a costar $28.000 cada una. También se consiguen figuras de animales para colgar de las ramas por valores que van desde los $8.900 hasta los $29.000.

Puntera

La clásica estrella que se coloca en la punta del arbolito es uno de los adornos más económicos. Las de 20 centímetros cuestan $4.900, mientras que las versiones especiales de 30 centímetros rondan los $10.900.

También hay estrellas con iluminación propia, como las doradas de 25 centímetros que vienen con luces LED incorporadas y se consiguen por $12.599.