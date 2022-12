Notable drama francés con Daniel Auteuil

Ese “todo” incluye la apropiación definitiva del negocio, y la amistad de conveniencia con un oficial alemán que se le ha vuelto cliente y proveedor. Pero también incluye la ilusión de ser padre, de acrecentar el amor de su esposa, progresar en la vida, convertirse en patrón. No es mala persona. O no lo era. ¿Pero qué hacer con su ex patrón escondido en el sótano? El tampoco es mala persona. Además puede dar una mano impensada hasta ese momento, con algo que resulta vital (e inmoral) para los personajes, e inquietante para los espectadores. Hay varias vueltas de tuerca en esta historia, que es muy buena, y bastante reveladora del carácter humano, en lo bueno, lo incierto y lo reprochable. Y termina bien, pero no diremos cómo. “Este es un thriller íntimo”, ha dicho el director Fred Cavayé.