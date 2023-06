Notas a fallos

La no presentación de la declara-ción jurada no constituye delito.

Señaló que, dicha omisión, no poseía características ardidosas que pudieran dar lugar a que el organismo recaudador incurriera en un error acerca de la capacidad contributiva de la denunciada. Sobre ello, resultó determinante la consideración de que, la contribuyente, no sólo no negó su conocida capacidad fiscal ni materializó ninguna conducta para desdibujarla, sino que, además, concurrió ante un órgano jurisdiccional, cuestionando la constitucionalidad de las alícuotas del impuesto establecidas a partir el ejercicio fiscal 2019 (artículo 28 de la Ley 27.541 y artículo 9° del decreto reglamentario 99/2019) y de la imposibilidad de presentar una declaración jurada exponiendo una alícuota distinta a la que la contribuyente cuestiona.