ARCA y Entre Ríos acuerdan aceptar documentación contable simplificada para asociaciones civiles

Como consecuencia de un régimen de simplificación contable dispuesto en la provincia de Entre Ríos para determinadas entidades, se reguló la presentación de la documentación ante el fisco nacional.

La Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de la provincia de Entre Ríos acordaron la aceptación de documentación contable simplificada para las asociaciones civiles entrerrianas . Lo hicieron a través de la resolución general conjunta 5.811, que entró en vigencia el 14 de enero y es aplicable a esas entidades a partir de los ejercicios económicos iniciados con fecha 1° de enero de 2025.

La norma surge como consecuencia de la resolución 2/25 de la Dirección General antes mencionada, por medio de la cual estableció un régimen de simplificación contable aplicable a las asociaciones civiles constituidas en la provincia , a cuyos fines se las segmenta en diferentes niveles de categorías a efectos de establecer la documentación asamblearia a presentar.

Así, aquellas entidades consignadas en la Categoría I -radicadas en la provincia y sujetas al contralor del organismo-, cuyos ingresos brutos anuales no superen el límite máximo correspondiente a la Categoría “G” del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) vigente al cierre de cada ejercicio, podrán adherirse al aludido régimen de simplificación contable a fin de presentar, para el trámite de Asamblea General Ordinaria, la documentación contable conforme a la reglamentación conjunta que se acaba de dictar.

A manera de recordatorio los últimos montos de Ingresos Brutos de la Categoría G del Monotributo nacional son los siguientes: desde el 1/2/25 al 31/7/25, $35.128.502,31; entre el 1/8/25 y el 31/1/26, $40.431.835,35 y desde el 1/2/26 hasta el 31/7/26, $46.211.109,37

Bajo tales premisas, las asociaciones civiles citadas que cumplan las condiciones, podrán confeccionar un Estado de Recursos y Gastos conforme al modelo consignado en el Anexo de la resolución general conjunta, entendiéndose que será fiel reflejo de los registros contables llevados por dichas entidades de acuerdo con lo establecido al respecto en el Código Civil y Comercial de la Nación. El mismo debe someterse a consideración de la Asamblea General Ordinaria y, en su caso, se volcará al libro Inventario y Balances.

Trámite de presentación

Luego que se presente ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público provincial, esta deberá confeccionar el formulario de declaración jurada N° 1266 con el detalle de las entidades que ejercieron la opción de adherirse al régimen de simplificación contable, a fin de transferirlo electrónicamente al ente recaudador, dentro de los 15 días hábiles administrativos inmediatos siguientes de efectuada la presentación de los Estados de Recursos y Gastos. Como constancia de la presentación realizada, el sistema generará un comprobante que tendrá el carácter de acuse de recibo.

Las asociaciones civiles informadas serán caracterizadas por la ARCA en el “Sistema Registral” con el código “(586) - Asociaciones Civiles - ENTRE RÍOS”.

El Estado de Recursos y Gastos deberá presentarse ante la ARCA en los plazos establecidos en el segundo párrafo del art. 6° de la RG 4.626 (AFIP), mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentación Única de Balances - (PUB)” del sitio web. Esto es, hasta el último día del sexto mes siguiente al de cierre del ejercicio.

La RG Conjunta 5.811, admite que las entidades que a la fecha de su entrada en vigencia adeuden la presentación de los estados contables correspondientes a períodos anteriores, podrán regularizar tal situación con la presentación de la información prevista en el Anexo que se aprueba.