El Ejecutivo actualizó el régimen para importar papel con arancel cero

El Ministerio de Economía redefinió el funcionamiento del Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE), confirmó la alícuota del 0% para la importación de papel destinado a libros y diarios. La medida entrará en vigencia cuando ARCA dicte la reglamentación complementaria.

El Ministerio de Economía , a través de la Resolución 11/2026 , publicada este viernes en el Boletín Oficial , actualizó el régimen que permite importar papel para uso editorial con derecho de importación del 0% , al tiempo que avanzó en una simplificación administrativa del Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE) y dejó sin efecto un conjunto de normas que regían desde hace más de tres décadas.

La medida establece los lineamientos para la aplicación de la alícuota cero prevista en la Nota de Tributación al Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) , incorporada al ordenamiento jurídico nacional mediante el decreto 557/2023 , para papeles destinados a la impresión de libros, diarios, publicaciones periódicas y material de interés general .

Según la resolución firmada por el ministro Luis Caputo , el objetivo es “facilitar, simplificar y perfeccionar el procedimiento administrativo aplicable al RISE” , adecuándolo al esquema arancelario vigente y a los sistemas digitales actuales.

A partir de la nueva normativa, el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE) pasará a funcionar en el ámbito de la Dirección de Importaciones , dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa de la Subsecretaría de Comercio Exterior , dentro de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía .

El registro tendrá a su cargo la inscripción de los beneficiarios del régimen y podrá realizar controles ex post sobre las operaciones de importación, a partir de la información que remita la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

La inscripción deberá realizarse por única vez, mediante una declaración jurada presentada a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD). La autoridad de aplicación contará con un plazo de 10 días hábiles para aprobar la solicitud o requerir subsanaciones.

Ventanilla única y control aduanero

Para acceder al beneficio arancelario, la constancia de inscripción en el RISE será remitida a la Aduana mediante el Régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), lo que permitirá su validación automática en el Sistema Informático Malvina (SIM) al momento de oficializar la importación.

A su vez, ARCA deberá enviar a la autoridad de aplicación y a la unidad ejecutora de la VUCEA la información correspondiente a las declaraciones aduaneras, con el fin de optimizar el control del régimen.

Derogación de normas históricas

La resolución también dispone la derogación de resoluciones clave dictadas entre 1992 y 2021, entre ellas las normas que habían creado el sistema de seguimiento de importaciones de papel y el antiguo esquema del RISE. En concreto, se dejan sin efecto las resoluciones 126/1992, 439/1992, 722/2011 y 577/2021, y se derogan artículos centrales de la resolución 1354/1992.

Los importadores que ya se encontraban inscriptos en el régimen anterior tendrán un plazo de 90 días corridos para adecuarse al nuevo sistema, período durante el cual podrán seguir operando bajo el esquema previo. Vencido ese plazo, la baja será automática.

La normativa establece que el régimen no será operativo de manera inmediata: su aplicación efectiva quedará supeditada al dictado de la reglamentación complementaria por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tendrá un plazo de 30 días para emitirla desde la publicación de la resolución.

Con esta medida, el Gobierno avanza en una actualización integral del esquema de importación de papel editorial, alineándolo con la NCM vigente y con los sistemas digitales de comercio exterior.