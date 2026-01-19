A partir del 1 de enero de 2026, entraron en vigencia las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias publicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Impacto en la clase media: ¿quiénes dejan de pagar Ganancias y quiénes pagan más, tras la actualización de escalas de ARCA?
La actualización ajusta mínimos no imponibles, deducciones personales y cargas familiares según la inflación acumulada del último semestre de 2025.
Esta actualización, automática y semestral, ajusta los mínimos no imponibles, las deducciones personales y las cargas familiares, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del último semestre de 2025, que fue del 14,29%.
Además, redefine los pisos salariales a partir de los cuales los empleados en relación de dependencia comienzan a tributar, generando efectos directos sobre los sueldos de la clase media.
El objetivo es aliviar la carga fiscal sobre trabajadores cuyos ingresos no acompañan el ritmo de la inflación, pero también provoca que otros vean un aumento en las retenciones mensuales. A continuación, conocé los detalles.
Perfiles de trabajadores beneficiados: ¿quiénes dejan de pagar el impuesto por completo?
La actualización de ARCA establece que no todos los trabajadores son alcanzados por el impuesto, dependiendo de su situación familiar.
Por ejemplo, un empleado soltero y sin hijos ahora empieza a tributar únicamente cuando su salario neto mensual supera los $2.490.038, mientras que quienes están casados con dos hijos comienzan a pagar a partir de $3.302.179.
Para casados sin hijos, el piso se ubica en $2.894.000; y los trabajadores solteros con un hijo en $2.692.757, y con dos, en $2.896.573.
Así, muchos grupos con sueldos medios experimentarán un aumento efectivo en el ingreso disponible, ya que la retención mensual se reduce o elimina por completo.
Sectores afectados negativamente: ¿quiénes verán un aumento en sus retenciones mensuales?
Aunque la actualización beneficia a gran parte de la clase media con cargas de familia, ciertos trabajadores verán un incremento en las retenciones, sobre todo aquellos cuyo salario neto supera los nuevos pisos y no cuentan con deducciones familiares significativas, como los solteros sin hijos que pasen los $2.490.038 mensuales y los profesionales de sectores de altos ingresos.
La escala aplicada por ARCA es progresiva, con alícuotas que parten del 5% en los tramos más bajos y alcanzan el 35% para quienes perciban sueldos superiores a $60.750.913, acumulando un impuesto fijo previo de más de $14.672.720,74, según los especialistas del sitio "Blog del Contador".
Campos como tecnología y finanzas suelen concentrar trabajadores con sueldos altos, por lo que esto tendrá un efecto directo en sus recibos. Por esta razón, los empleadores deben reverlos sistemas de liquidación y asegurarse de aplicar correctamente las escalas para evitar errores en las retenciones.
Comparativa familiar: cómo influye el estado civil y los hijos en el impacto impositivo
El estado civil y la cantidad de hijos a cargo son determinantes para calcular quiénes pagan Ganancias y quiénes quedan exentos. Cuanto mayor sea la cantidad de cargas familiares, más alto es el piso salarial a partir del cual se tributa.
Por ejemplo, un trabajador casado con dos hijos empieza a abonar desde los $3.302.179 netos mensuales, mientras que un soltero sin hijos tributa desde $2.490.038.
En tema de deducciones personales, por su parte, para el cónyuge suben a $4.851.964,66, la de hijo a $2.446.863,48 y la especial a $18.031.308,76.
Estas diferencias reflejan cómo el impuesto busca compensar los gastos familiares y garantizar que la tributación sea progresiva y proporcional al ingreso disponible.
