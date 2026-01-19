Impacto en la clase media: ¿quiénes dejan de pagar Ganancias y quiénes pagan más, tras la actualización de escalas de ARCA?

La actualización ajusta mínimos no imponibles, deducciones personales y cargas familiares según la inflación acumulada del último semestre de 2025.

Empleados con hijos o cargas familiares ahora pagan menos o quedan exentos del Impuesto a las Ganancias.

A partir del 1 de enero de 2026, entraron en vigencia las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias publicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

Esta actualización, automática y semestral , ajusta los mínimos no imponibles , las deducciones personales y las cargas familiares, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del último semestre de 2025, que fue del 14,29% .

Además, redefine los pisos salariales a partir de los cuales los empleados en relación de dependencia comienzan a tributar, generando efectos directos sobre los sueldos de la clase media .

El objetivo es aliviar la carga fiscal sobre trabajadores cuyos ingresos no acompañan el ritmo de la inflación, pero también provoca que otros vean un aumento en las retenciones mensuales . A continuación, conocé los detalles.

La actualización de ARCA establece que no todos los trabajadores son alcanzados por el impuesto , dependiendo de su situación familiar.

Por ejemplo, un empleado soltero y sin hijos ahora empieza a tributar únicamente cuando su salario neto mensual supera los $2.490.038, mientras que quienes están casados con dos hijos comienzan a pagar a partir de $3.302.179.

Para casados sin hijos, el piso se ubica en $2.894.000; y los trabajadores solteros con un hijo en $2.692.757, y con dos, en $2.896.573.

Así, muchos grupos con sueldos medios experimentarán un aumento efectivo en el ingreso disponible, ya que la retención mensual se reduce o elimina por completo.

Sectores afectados negativamente: ¿quiénes verán un aumento en sus retenciones mensuales?

Aunque la actualización beneficia a gran parte de la clase media con cargas de familia, ciertos trabajadores verán un incremento en las retenciones, sobre todo aquellos cuyo salario neto supera los nuevos pisos y no cuentan con deducciones familiares significativas, como los solteros sin hijos que pasen los $2.490.038 mensuales y los profesionales de sectores de altos ingresos.

La escala aplicada por ARCA es progresiva, con alícuotas que parten del 5% en los tramos más bajos y alcanzan el 35% para quienes perciban sueldos superiores a $60.750.913, acumulando un impuesto fijo previo de más de $14.672.720,74, según los especialistas del sitio "Blog del Contador".

Campos como tecnología y finanzas suelen concentrar trabajadores con sueldos altos, por lo que esto tendrá un efecto directo en sus recibos. Por esta razón, los empleadores deben reverlos sistemas de liquidación y asegurarse de aplicar correctamente las escalas para evitar errores en las retenciones.

Comparativa familiar: cómo influye el estado civil y los hijos en el impacto impositivo

El estado civil y la cantidad de hijos a cargo son determinantes para calcular quiénes pagan Ganancias y quiénes quedan exentos. Cuanto mayor sea la cantidad de cargas familiares, más alto es el piso salarial a partir del cual se tributa.

Por ejemplo, un trabajador casado con dos hijos empieza a abonar desde los $3.302.179 netos mensuales, mientras que un soltero sin hijos tributa desde $2.490.038.

En tema de deducciones personales, por su parte, para el cónyuge suben a $4.851.964,66, la de hijo a $2.446.863,48 y la especial a $18.031.308,76.

Estas diferencias reflejan cómo el impuesto busca compensar los gastos familiares y garantizar que la tributación sea progresiva y proporcional al ingreso disponible.