SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de enero 2026 - 09:57

ARCA confirmó las nuevas escalas del monotributo 2026 previo a la recategorización

El organismo fiscal difundió cuadros vigentes desde febrero, con topes ajustados por inflación y cambios clave para pequeños contribuyentes.

Modificaciones en el monotributo

Modificaciones en el monotributo

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer las tablas que regirán el monotributo durante 2026. El anuncio llegó antes del período obligatorio de recategorización y despejó varias dudas que venían circulando entre trabajadores independientes, comercios chicos y prestadores de servicios.

Los montos actualizados ya están definidos y empiezan a correr a partir de febrero. El esquema mantiene la lógica general del régimen simplificado, aunque incorpora valores revisados según el índice de movilidad. Esto quiere decir que se recalculan los topes de facturación, el impuesto integrado y los aportes previsionales y de salud.

Informate más

Para muchos monotributistas, el cambio puede implicar subir o bajar de categoría, con impacto directo en lo que se paga todos los meses.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip

Nuevas escalas del monotributo

Las escalas difundidas establecen nuevos límites anuales de facturación para cada categoría, desde la A hasta la K. El ajuste responde a la variación inflacionaria acumulada y busca evitar que contribuyentes queden fuera del régimen solo por el aumento de precios. El tope máximo se eleva, algo que venían reclamando cámaras y asociaciones del sector.

Además de la facturación, siguen vigentes los parámetros clásicos, con la superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico y alquileres devengados. En cuanto a los importes mensuales, el impuesto integrado y los aportes se recalcularon.

Para las categorías más bajas, el incremento es menor en términos absolutos, mientras que en las más altas el salto se siente más. Comparado con el régimen general, el monotributo sigue siendo una opción elegida por su previsibilidad, aunque cada ajuste duele un poco.

Así, la categoría A pasaría de $8.992.597,87 a aproximadamente $10.277.988. Esto implica un aumento cercano a $1,28 millones anuales. En tanto, la categoría K pasaría de $94.805.682,90 hasta alrededor de $108.357.084, ampliando el límite máximo en más de $13,5 millones.

ARCA

ARCA: cuándo y cómo hacer la recategorización

El proceso de recategorización se realiza dos veces al año y evalúa los últimos doce meses de actividad. Con las escalas ya publicadas, el organismo habilita el trámite en su sitio oficial. El paso a paso es ingresar con clave fiscal, revisar ingresos brutos, confirmar parámetros y aceptar la nueva categoría si corresponde. Un descuido puede salir caro, porque los controles posteriores existen.

Quienes no tengan cambios en sus números no deben hacer nada. El sistema interpreta la situación como una ratificación automática. Distinto es el caso de quienes superaron o quedaron por debajo de los límites: ahí sí hay obligación de recategorizar. Si no se cumple, pueden aparecer recargos o ajustes retroactivos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias