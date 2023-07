Hacia la humanización del Derecho Tributario, como lo marca el derrotero judicial

A lo largo de nuestra Constitución Nacional y de su juego armonioso de normas, incluido el preámbulo, se resalta el valor de la dignidad, entendiéndola como el respeto y la valoración de las personas como tales, independientemente de sus condiciones. Algunos ejemplos son el art. 14 (derecho a trabajar), art. 14 bis (condiciones laborales y seguridad social), art. 15 (libertad), art. 16 (igualdad), 17 (propiedad), 18 (derecho a defensa y juicio justo), art. 33 (otros derechos y garantías), art. 41 (ambiente sano), art. 42 (protección a los derechos de salud, seguridad, libertad y trato digno), art. 75 inc. 17, 18, 19 (diversidad cultural, bienestar, desarrollo humano), art. 75 inc. 22 (tratados y concordatos con jerarquía constitucional), art. 75 inc. 23 (protección de sectores vulnerables).