Seguridad social

Programa de Protección al Personal de Salud ante el Covid-19. Reglamentación.

La Ley 27.548 creó el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia, que durará mientras se encuentre la emergencia sanitaria, para la prevención del contagio entre el personal de salud en establecimientos de gestión pública o privada, y entre los trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales. Ahora se reglamentó la citada norma legal, cuyo detalle se adjunta en anexo al decreto. Se designó como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Calidad en Salud.

Res. 491/20 (MDP) (BO 18/09/20)

Crédito de tasa subsidiada Procedimiento para convertirlo

en subsidio.

El Misterio de Desarrollo Productivo aprobó las condiciones para convertir el Crédito a Tasa Subsidiada en subsidio, en los términos del art. 8° bis del Dto. 332/20, Podrá convertirse total o parcialmente sujeto al cumplimiento de metas de sostenimiento y/o creación de empleo u otras asociadas al desempeño económico de las empresas. La norma señala las características principales del crédito, las condiciones a cumplir para acceder al beneficio y el monto a obtener de acuerdo a las condiciones de las empresas.

Dto. 761/20 (BO 24/09/20)

Despidos y suspensiones.

Prorrogan prohibición.

Se prorrogó la prohibición de despidos sin justa causa y por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días contados a partir del vencimiento del plazo fijado por Dto. 624/20. Se extiende hasta esa fecha, la prohibición de suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, salvo las efectuadas en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

RIESGOS DEL TRABAJO

Res. 70/20 (SRT) (BO 19/09/20)

Indemnizaciones por invalidez. Actualización.

Desde el 1/9/20 al 28/02/21, aplicando la variación del índice

RIPTE, el cálculo de los montos de las compensaciones adicionales de pago único por invalidez, previstas en el artículo 11, apartado 4°, incisos a), b) y c) de la Ley 24.557, arrojan $1.548.214 y $2.322.321, respectivamente. Para el mismo período el cálculo de la indemnización por Incapacidad Laboral Permanente (ILP) no podrá ser inferior a $2.958.970 y la que corresponda por aplicación del art. 15, apartado 2 de la Ley 24.557 no podrá ser inferior a $3.483.482. La indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3° de la Ley 26.773, en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser inferior a $659.697.

Res. 1.541/20 (MS) (BO 25/09/20)

Grupo de riesgo Incluyen otros

tipos de patologías.

Modificando el art. 3° de la Res. 627/20 (MS), se reguló un nuevo grupo de riesgo, el que queda conformado por personas con: enfermedades respiratorias crónicas; enfermedades cardíacas; diabéticas; insuficiencia renal crónica; inmunodeficiencias; pacientes oncológicos y trasplantados; discapacitados y obesos.

L.M.S.