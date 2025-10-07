Esta sección se aboca en cada edición a brindar una síntesis de la normativa más relevante vinculada a la Seguridad Social, dictada por los organismos competentes o sancionados por el Congreso nacional

Al igual que todos los meses la Gerencia de Control Prestacional de la SRT estableció el valor de la suma fija destinada al Fondo de Prestaciones por Riesgo del Trabajo, a cargo del empleador.

La Disposición 10/25 (GCP-SRT) (B.O. 29/9/25) fijó para cada trabajador la suma de $ 1502 para el devengado setiembre 2025 que se abonará a partir de octubre.

Mediante el Decreto 700/25 (B.O. 01/10/25) se dispuso un bono extraordinario previsional por un monto máximo de $ 70.000 , que se abonará en octubre de 2025 , para:

Jubilados y pensionados de leyes nacionales o provinciales

Jubilados adultos mayores

Pensiones no contributivas, por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más

Demás pensiones no contributivas y graciables

Quienes cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado tendrán una ayuda de $70.000 y para quienes perciban un importe superior la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono.

La ayuda económica previsional que se otorga resulta no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.

LMS