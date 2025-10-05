PUAM de ANSES: montos definitivos de octubre 2025

Es una prestación a la que pueden acceder aquellos adultos mayores que no pudieron acceder a una jubilación normal.

Estos son los montos confirmados de la PUAM para octubre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó un nuevo aumento para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , que impacta directamente en los haberes de octubre. Esta prestación, destinada a garantizar un ingreso básico a personas mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación, se actualiza de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional.

Con este incremento, la formula de movilidad busca acompañar el proceso inflacionario y sostener el poder adquisitivo de uno de los sectores más vulnerables. La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima , y su actualización resulta clave para miles de adultos mayores que dependen de esta prestación como principal fuente de ingresos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está dirigida a todas las personas de 65 años o más que no perciban ninguna jubilación ni pensión vigente. Este beneficio funciona como una alternativa para quienes no lograron completar los aportes necesarios en su vida laboral, garantizándoles un ingreso mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima.

Para acceder, es necesario cumplir con ciertos requisitos: ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia previa en el país, o bien extranjero con una residencia mínima de 20 años, de los cuales 10 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud.

Además, no se puede estar cobrando otra prestación previsional ni el seguro por desempleo, y en caso de tener una jubilación o pensión, se debe renunciar a ella para tramitar la PUAM. Una vez otorgada, el beneficiario debe mantener la residencia en Argentina, ya que ausentarse por más de 90 días corridos implicaría la pérdida del beneficio.

PUAM: montos de octubre 2025

En octubre, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciben un haber de $261.013,09, tras aplicarse el aumento del 1,9% por movilidad previsional. Esta suba responde a la fórmula de actualización que ajusta mensualmente los ingresos jubilatorios y pensiones, tomando como referencia el último índice inflacionario reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

A este monto se le suma el bono previsional de $70.000, otorgado por ANSES como ayuda extra para jubilados y pensionados de haberes más bajos. De esta manera, quienes reciben la PUAM cobran en octubre un total de $331.013,09, cifra que busca brindar mayor alivio económico y acompañar a uno de los sectores más vulnerables de la población.

Calendario de pagos de ANSES de octubre 2025

A continuación, el cronograma de pagos completo de ANSES para octubre:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo