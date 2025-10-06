ANSES: todos los aumentos por movilidad que están oficializados en octubre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos haberes oficiales para los beneficiarios de todas sus prestaciones, que llegan con un nuevo aumento. Asimismo, también publicó el calendario de pagos de octubre, que contiene el orden de cobros para cada ayuda económica.
El organismo publicó los nuevos valores de los haberes de sus beneficiarios, actualizados según el último porcentaje de inflación registrado por el INDEC.
Este mes, los titulares del organismo recibirán un 1,9% de incremento en sus cobros mensuales, ya que se les sumará el porcentaje de inflación registrado en agosto. Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que los montos se actualizan mensualmente según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Aumento en las prestaciones de ANSES
Con el nuevo aumento, así quedarán todas las prestaciones de ANSES que se ven afectadas por las actualizaciones mensuales:
Jubilaciones y Pensiones
- Jubilación Mínima: $326.304,88
- Jubilación Máxima: $2.195.498,72
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96
- Pensión No Contributiva: $228.381,85
Sin embargo, algunos de estos titulares recibirán un bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000. Este está dirigido a quienes cobren menos de $396.304,88, es decir, la suma entre el haber mínimo y este monto. Por ello, estos son los montos finales de estos jubilados y pensionados:
- Jubilación Mínima: $396.304,88
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96
- Pensión No Contributiva: $298.381,85
Asignaciones Universales
- Asignación Universal por Hijo: $117.229,14
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381.789,19
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $907.7936: $190.902
- IGF entre $907.793 y $1.331.368: $135.050
- IGF desde $1.331.368: $85.234
Asignación por Embarazo
- $117.252
Asignación por Prenatal
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793 y $1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $68.341
- Adopción: $408.616
- Matrimonio: $102.330
Asignación por Cónyuge
- $14.223
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025
Estas son las fechas de cobro oficiales para todas las prestaciones de ANSES, que están organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 17 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
