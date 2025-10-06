ANSES: todos los aumentos por movilidad que están oficializados en octubre 2025

El organismo publicó los nuevos valores de los haberes de sus beneficiarios, actualizados según el último porcentaje de inflación registrado por el INDEC.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos haberes oficiales para los beneficiarios de todas sus prestaciones, que llegan con un nuevo aumento . Asimismo, también publicó el calendario de pagos de octubre , que contiene el orden de cobros para cada ayuda económica.

Este mes, los titulares del organismo recibirán un 1,9% de incremento en sus cobros mensuales, ya que se les sumará el porcentaje de inflación registrado en agosto . Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria , que establece que los montos se actualizan mensualmente según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

Con el nuevo aumento, así quedarán todas las prestaciones de ANSES que se ven afectadas por las actualizaciones mensuales:

Sin embargo, algunos de estos titulares recibirán un bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000. Este está dirigido a quienes cobren menos de $396.304,88, es decir, la suma entre el haber mínimo y este monto. Por ello, estos son los montos finales de estos jubilados y pensionados:

Jubilación Mínima: $396.304,88

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96

Pensión No Contributiva: $298.381,85

Asignaciones Universales

Asignación Universal por Hijo: $117.229,14

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381.789,19

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $907.793: $58.631

IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548

IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920

IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $907.7936: $190.902

IGF entre $907.793 y $1.331.368: $135.050

IGF desde $1.331.368: $85.234

Asignación por Embarazo

$117.252

Asignación por Prenatal

IGF hasta $907.793: $58.631

IGF entre $907.793 y $1.331.368: $39.548

IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920

IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $68.341

Adopción: $408.616

Matrimonio: $102.330

Asignación por Cónyuge

$14.223

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

Estas son las fechas de cobro oficiales para todas las prestaciones de ANSES, que están organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo