SEGURIDAD SOCIAL

ASIGNACIONES FAMILIARES
Incremento de las asignaciones familiares
Se estableció el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de setiembre 2025 en 2,08 %. En consecuencia, ANSES dictó la Resolución 339/25 (B.O. 5/11/25) disponiendo el incremento de los rangos y montos de las asignaciones familiares desde noviembre 2025, establecidos en los siguientes Anexos:
Anexo I: Relación de dependencia y riesgos del trabajo
Anexo II: Prestaciones por Desempleo
Anexo III: Titulares del SIPA
Anexo IV: Veteranos de Malvinas
Anexo V Asignaciones para protección social
Anexo VI Monotributistas
Anexo VII Titulares del Decreto 514/21
La percepción de un ingreso superior a $ $2.453.609 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar referido en el artículo 1° del Decreto N° 1667/12, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en los anexos de la presente. El monto familiar asciende a $ 4.907.218.
RIESGOS DEL TRABAJO
Agentes de riesgos del trabajo. Soluciones Tecnológicas
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) dictó la Resolución 48/25 (B.O. 4/11/25) creando el Ecosistema Prevención 4.0 a fin de modernizar el sistema de riesgos laborales digitalizando los procesos de prevención y cumplimiento de obligaciones por parte de empleadores, aseguradoras y prestadores tecnológicos.
Se establece un conjunto de condiciones técnicas, operativas y jurídicas para habilitar el uso de soluciones tecnológicas 4.0 en el cumplimiento de las obligaciones previstas. Las obligaciones no cubiertas por tecnología deberán cumplirse según la normativa tradicional.
El Ecosistema establece requisitos técnicos mínimos a cumplir y dispone que las acciones realizadas mediante tecnología deben ser documentadas en formatos auditables, accesibles para empleadores, aseguradoras, trabajadores y autoridades
SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO
Haberes previsionales para noviembre 2025
En cumplimiento de lo dispuesto por el DNU 274/24, corresponde que ANSES disponga mensualmente el incremento de los haberes previsionales tomando en cuenta la inflación mensual. La misma se fijó para el mes de setiembre 2025 en 2,08%.
En consecuencia, ANSES mediante la Resolución 338/25 (B.O. 5/11/25) dispuso para los haberes previsionales de noviembre 2025 los siguientes valores de:
- Haber mínimo garantizado $ 333.085,39
- Haber máximo $ 2.241.349,35
- Base imponible mínima para aportes y contribuciones $ 112.183,09
- Base imponible máxima para aportes y contribuciones $ 3.645.898
- Prestación Básica Universal (PBU) $152.371,37
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $ 266.468,31
Las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 de octubre o los que la soliciten a partir del 1° de noviembre de 2025, se actualizarán, a los fines establecidos por el art. 24 inc. a) de la Ley 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley N° 26.417, mediante la aplicación de los índices de actualización aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social en la Disposición 19/25.
