Oda al arpa en exquisito disco jazzero de Brandee Younger

Salvo por Alice Coltrane y Dorothy Ashby, el arpa es un instrumento que se ha mantenido casi ajeno al jazz, y ni hablar del soul o el Rythm and Blues. Eso hasta la aparición de la brillante Brandee Younger, que además de lograr los típicos sonidos celestiales del arpa, los mezcla con cualquier ritmo. Y en este séptimo álbum de estudio, esta vez para el icónico sello Impulse!, da lecciones de música negra con mayúsculas, empezan- do por el asombroso track que da su titulo al álbum, una impresionante balada soul que incluye la delicada voz de Mumu Fresh y que lleva al oyente a los soni-dos de la década del ’70 sin perder de vista texturas modernas.

Esta estrategia de superar todo tipo de épocas y estilos en una especie de fantasía vintage es lo que vuelve único y muy recomendable un álbum que además esta concebido para poder ser escuchado muchas veces sin nunca dejar de encontrar nuevas sutilezas en los arreglos. No sólo del instrumento estelar de Younger, sino en brillantes pasajes de vibraphon y cros que se suman en una de las creaciones musicales más placenteras que se hayan escuchado en tiempos recientes. Para quienes no conozcan a la banda, este es el álbum perfecto ya que no sólo tiene jazz sino hip hop y hasta reggae. En las plataformas digitales los temas suelen estar acompañados por formidables videos de corte abstracto tan estéticos como la música de Younger.