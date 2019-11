Oficina de Presupuesto del Congreso pincela panorama aún más negativo para 2020

La aún reciente pero ya estratégica Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que no ejerce control alguno sobre las cámaras y sólo se dedica a analizar datos, agarró el Presupuesto 2020 enviado por el macrismo y proyectó estimaciones sobre la hipótesis de que no habrá cambios en la política en curso, y los resultados no son para nada alentadores y dejan entre la espada y la pared a los que confeccionen los números para el año próximo del kirchnerista Alberto Fernández, quien prometió cambios rotundos en ese texto y mejoras en la economía.