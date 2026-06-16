Autos 0 km: el reciente lanzamiento que se posiciona entre los vehículos más baratos del país

La marca china amplía su oferta en la Argentina con una versión a combustión del hatchback y un precio de preventa competitivo para el segmento.

El nuevo vehículo que llega para posicionarse entre los más económicos del país

La automotriz MG , representada en el país por el grupo Eximar , inició la preventa del nuevo MG3 ICE , la variante con motor naftero de su hatchback del segmento B. Con esta incorporación, la marca refuerza su presencia en la Argentina y apunta a competir en el tramo de mayor volumen del mercado.

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El modelo llega con un precio promocional de u$s20.900 , lo que lo posiciona entre los 0 km más accesibles del país. De esta manera, se suma como alternativa a la versión electrificada MG3 Hybrid+ , lanzada previamente bajo el régimen de importación sin arancel para vehículos híbridos.

El nuevo MG3 ICE está impulsado por un motor 1.5 litros naftero de cuatro cilindros , que entrega 114 CV y 142 Nm de torque , asociado a una caja automática CVT . Según la marca, registra un consumo combinado de 5,9 litros cada 100 kilómetros , un dato clave para el uso urbano.

En dimensiones mantiene la configuración de la variante híbrida, con 4,12 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,57 metros , mientras que el baúl ofrece 241 litros de capacidad .

En dimensiones mantiene la configuración de la variante híbrida, con 4,12 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,57 metros, mientras que el baúl ofrece 241 litros de capacidad.

En el interior, el hatchback incorpora pantalla multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tablero digital de 7”, además de comandos por voz, acceso sin llave, arranque por botón y cámara 360°.

En seguridad, suma seis airbags, control de estabilidad (ESP) y asistencias avanzadas bajo el paquete MG Pilot, que incluye alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo.

Tras la preventa, el modelo tendrá un valor de lista de u$s21.900 y competirá con referentes como el Toyota Yaris, Peugeot 208, Fiat Argo y Citroën C3, en uno de los segmentos más disputados del mercado local.