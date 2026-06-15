Crece el aislamiento de Manuel Adorni: el PRO no descarta apoyar una sesión en su contra + Agregar ámbito en









La oposición busca avanzar en el Congreso con pedidos de interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete. En ese escenario, el PRO endureció su postura y dejó abierta la posibilidad de facilitar el quórum en una sesión clave prevista para el 23 de junio. El peronismo también activó una ofensiva en el Senado.

La oposición en el Congreso busca cercar a Adorni. Impulsan iniciativas en Diputados y el Senado para forzar explicaciones públicas e incluso avanzar con una moción de censura. Mariano Fuchila

La crisis política que atraviesa el Gobierno por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo en el Congreso. Mientras desde la Casa Rosada evitan definir el futuro del funcionario, distintos bloques opositores impulsan iniciativas en Diputados y el Senado para forzar explicaciones públicas e incluso avanzar con una moción de censura.

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El foco inmediato está puesto en la sesión especial solicitada para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados. El temario incluye pedidos de informes, interpelaciones y proyectos vinculados a una eventual censura al jefe de Gabinete, en medio de los cuestionamientos por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas.

La novedad política es la posición del PRO. Aunque el bloque que conduce Cristian Ritondo todavía no definió formalmente su postura, en el espacio reconocen que esperan una decisión del Ejecutivo sobre Adorni y no descartan facilitar el quórum para habilitar el debate. El movimiento representa una señal de advertencia para el oficialismo, que hasta ahora había logrado contener a sus aliados parlamentarios.

En la UCR, en tanto, el tema será analizado en una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio, donde también participan el MID y otros espacios dialoguistas. Allí buscarán consensuar una estrategia común frente al pedido opositor.

El Senado también se suma La ofensiva no se limita a Diputados. El interbloque peronista del Senado, encabezado por José Mayans, presentó un proyecto para convocar a una sesión especial destinada a interpelar a Adorni y debatir una moción de censura.

La iniciativa plantea que el funcionario comparezca ante la Cámara alta en un plazo máximo de siete días. Además, advierte que si no concurre, el Senado podría avanzar igualmente con el tratamiento de la medida. Desde Unión por la Patria sostienen que existen "irregularidades, omisiones y rectificaciones" en la información patrimonial presentada por el jefe de Gabinete ante los organismos de control, argumentos que utilizan para justificar la convocatoria. Un camino legislativo complejo Más allá de la presión política, la oposición enfrenta un obstáculo reglamentario importante. Tanto las interpelaciones como las mociones de censura requieren mayorías especiales de dos tercios cuando llegan al recinto sin dictamen de comisión, un número que hoy aparece fuera de alcance. Por esa razón, el objetivo inmediato de los bloques opositores pasa por reunir quórum y aprobar emplazamientos que obliguen a las comisiones correspondientes a tratar los proyectos. De lograrlo, el oficialismo debería habilitar el debate en ámbitos que hasta ahora permanecen cerrados para estas iniciativas. Ese proceso podría extenderse durante varias semanas y mantener el tema en la agenda política. De hecho, algunos sectores de la oposición consideran que la continuidad de la polémica genera un desgaste constante para la administración de Javier Milei, independientemente de cuál sea finalmente el destino de Adorni dentro del Gabinete.