Los jugadores de la Selección de Argelia hablaron horas antes de jugar ante Argentina y calentaron la previa del debut mundialista.

Los jugadores de Argelia calentaron el partido con Argentina: "Es un equipo como cualquier otro"

Los jugadores de la Selección de Argelia calentaron este lunes el duelo frente a la Argentina , a disputarse este martes, al señalar que el elenco albiceleste "es un equipo como cualquier otro" al que no le tienen miedo, más allá que es el defensor del título logrado en Qatar 2022.

En ese sentido, el defensor del Hellas Verona de Italia, Rafik Belghali , fue el primero en ponerle pimienta al choque con "la Scaloneta" al minimizar el desempeño del equipo sudamericano.

“Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro” , deslizó Belghali, de 24 años, tras el entrenamiento en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, antes de viajar hacia los Estados Unidos para jugar la Copa del Mundo .

Asimismo, añadió: "Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido. Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo lo está haciendo bien, estamos entrenando duro y vamos a hacerlo bien", indicó Belghali.

“Le ganaremos a Messi, si Alá quiere” , afirmó el mediocampista argelino Ibrahim Maza , de 20 años, una de las promesas de Argelia, que intentará dar el primer gran golpe del torneo frente al equipo de Lionel Scaloni , vigente campeón del mundo y líder del ranking FIFA.

“Lo vamos a encarar como cualquier otro partido. Todavía nos queda una semana para trabajar, pero ya estamos listos”, había dicho Mahrez, máxima figura del equipo, quien pidió competir con personalidad ante uno de los máximos candidatos al título.

Por su parte, el entrenador de Argelia, el bosnio Vladimir Petkovic, quien asumió como DT de esa selección en febrero de 2024, afirmó: "Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes".

Petkovic admitió el desempeño de su equipo y remarcó que son "ambiciosos, pero también realistas".

"Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados”, indicó el DT.

Petkovic reveló que no tiene definida una estrategia para frenar los avances del astro argentino Lionel Messi, pero aclaró que deben "afrontar un partido a la vez, una sesión de entrenamiento a la vez", ya que "lo importante es sacar el máximo provecho de cada momento".

En relación al partido con la Selección Nacional, aseguró: "Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes".